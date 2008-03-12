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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۷

پیکارهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان 22 فروردین برگزار می‌شود

پیکارهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان 22 فروردین برگزار می‌شود

فدراسیون کشتی شرایط حضور در رقابت های انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان که فروردین ماه سال آینده در شهر زنجان برگزار خواهد شد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق هماهنگی های بعمل آمده میان کادر فنی ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان و مسئولان فدراسیون کشتی وهمچنین اعلام آمادگی هیات کشتی استان زنجان، پیکارهای انتخابی تیم کشتی جوانان در این رده سنی طی روزهای 22 و 23 فروردین ماه سال آینده در شهر زنجان برگزار خواهد شد.

فدراسیون کشتی شرایط نفرات شرکت کننده در این رقابت‌ها به شرح زیر اعلام کرد:
1- نفرات اول تا پنجم مسابقات المپیاد ایرانیان در سال 1386 ساری (هر وزن 6 نفر)
2- نفرات تیم‌های ملی جوانان آزاد اعزامی به مسابقات آسیایی و جهانی در سال 1386 در صورت واجد شرایط بودن.
3- نفرات تیم‌ ملی نوجوانان آزاد اعزامی به مسابقات آسیایی در سال 1386 در صورت واجد شرایط بودن.
4- سهمیه استان‌ها:مازندران، خوزستان و تهران (هرکدام 6 نفر)، فارس، گیلان، مرکزی (هرکدام 4 نفر)، لرستان، خراسان رضوی، اصفهان و کرمانشاه (هرکدام 2 نفر)، استان میزبان (10 نفر)، تیم‌های کرج و توابع تهران بعلت غیبت در المپیاد مجازند هرکدام یک تیم و در هر وزن یک نفر اعزام به مسابقات انتخابی اعزام کنند .

بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، کشتی گیران متولد 11/10/66 لغایت 10/10/69 مجاز به شرکت در این مسابقات هستند. همچنین کشتی گیران متولد 11/10/69 لغایت 10/10/70  (یکسال کوچکتر) با رضایتنامه محضری ولی و گواهی پزشک دارای مهر نظام پزشکی مجاز به شرکت در این مسابقات هستند.

کد مطلب 653274

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