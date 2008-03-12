به گزارش خبرگزاری مهر، طبق هماهنگی های بعمل آمده میان کادر فنی ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان و مسئولان فدراسیون کشتی وهمچنین اعلام آمادگی هیات کشتی استان زنجان، پیکارهای انتخابی تیم کشتی جوانان در این رده سنی طی روزهای 22 و 23 فروردین ماه سال آینده در شهر زنجان برگزار خواهد شد.

فدراسیون کشتی شرایط نفرات شرکت کننده در این رقابت‌ها به شرح زیر اعلام کرد:

1- نفرات اول تا پنجم مسابقات المپیاد ایرانیان در سال 1386 ساری (هر وزن 6 نفر)

2- نفرات تیم‌های ملی جوانان آزاد اعزامی به مسابقات آسیایی و جهانی در سال 1386 در صورت واجد شرایط بودن.

3- نفرات تیم‌ ملی نوجوانان آزاد اعزامی به مسابقات آسیایی در سال 1386 در صورت واجد شرایط بودن.

4- سهمیه استان‌ها:مازندران، خوزستان و تهران (هرکدام 6 نفر)، فارس، گیلان، مرکزی (هرکدام 4 نفر)، لرستان، خراسان رضوی، اصفهان و کرمانشاه (هرکدام 2 نفر)، استان میزبان (10 نفر)، تیم‌های کرج و توابع تهران بعلت غیبت در المپیاد مجازند هرکدام یک تیم و در هر وزن یک نفر اعزام به مسابقات انتخابی اعزام کنند .

بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، کشتی گیران متولد 11/10/66 لغایت 10/10/69 مجاز به شرکت در این مسابقات هستند. همچنین کشتی گیران متولد 11/10/69 لغایت 10/10/70 (یکسال کوچکتر) با رضایتنامه محضری ولی و گواهی پزشک دارای مهر نظام پزشکی مجاز به شرکت در این مسابقات هستند.