فشارهای غرب تاثیری بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ثمره هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حضور مردم در پای صندوق های رای گفت: انشاء الله انتخابات 24 اسفند همانند گذشته با شکوه برگزار خواهد شد.

وی افزود: هر چه مجامع بین المللی وغرب به ملت ایران فشار وارد می کنند به مفهوم این است که با اقتدار و عزت ملی ما موافق نیستند و هر چه بیشتر فشار آورند ملت ما بیشتر در پای صحنه حضور خواهد یافت.

مشاور ارشد رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد اظهارات پیرموذن سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با رادیو آمریکا، گفت: در این باره باید قضاوت را به ملت ایران واگذار کنیم.

ثمره هاشمی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره ملاقات رضا خاتمی عضو ارشد حزب مشارکت با سفیر آلمان، گفت: این ملاقات های خارج از چارچوب دستگاه دیپلماسی پذیرفتنی نیست و کسانی که چنین ملاقات هایی را انجام داده اند باید اهداف و انگیزه های خود را از این ملاقات برای مردم تشریح کنند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان، گفت: این گونه قطعنامه ها تکرار بی عدالتی ها و اشتباهات گذشته است و باعث بی حیثیت تر کردن شورای امنیت می شود.