تلاش تمام گروهها برای صیانت از سینمای ایران قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل و قدردانی از فعالان عرصه مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی و سمعی و بصری عصر روز سه‌شنبه 21 اسفند با حضور مهندس محمدرضا جعفری جلوه، فرماندهان ارشد نیروی انتظامی، مسئولان قضایی، مدیران ستاد ستاد مبارزه با محصولات سینمایی قاچاق، اهالی سینما، تهیه‌کنندگان و اصحاب رسانه در موزه سینما برگزار شد.

مهندس جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد در بخشی از این مراسم گفت: "ما از دو بعد مادی و معنوی دو هدف عمده را در دستور کار قرار دادیم. می‌دانستیم که یکی از اصلی‌ترین مزایای فرهنگی این سرزمین سینمای آن است. امروز در میان تمام عرصه‌های فرهنگی هنری اگر بخواهیم با قاطعیت بگوییم از کشورهای منطقه و همسطح پیشی گرفته‌ایم آن عرصه بی‌تردید سینماست."

وی تاکید کرد: "اهمیت سینما موجب شده تا هم ما و هم دشمنان در این عرصه در کار باشیم و اهداف خود را پیگیری کنیم. ما به ارتقاء فرهنگی سینما می‌اندیشیم و دشمنان درصدد نابودی آن هستند. می‌دانیم اگر اقتصاد سینما پررونق نباشد تحولات فرهنگی هم دور از انتظار خواهد بود. اگر از سینمای ایران جهتگیری‌های ارزشمند و هویت‌ساز و تاریخ‌ساز را انتظار داریم باید به ارتقاء اقتصاد آن نیز بیندیشیم."

جعفری جلوه افزود: "حریفان به اشکال مختلف دنبال نابودی سینما هستند و ما باید مانع رسیدن آنها به هدف شویم. در ابتدای راه به دلیل فعالیت گسترده قاچاق وضعیت سینما و شبکه نمایش خانگی رو به نابودی بود و همه در برابر آن اظهار ناتوانی می‌کردند. بازار فیلم اشباع شده و سینما رو به نابودی بود. در آن زمان بیش از 90 درصد چرخه اقتصادی شبکه توزیع در اختیار شبکه قاچاق و تنها 10 درصد فعالیت‌ها مجاز بود. این نشان می‌داد برای رهایی از این وضعیت نیازمند عزم جدی و سراسری هستیم."

وی تصریح کرد: "خوشبختانه تمام نهادهای مربوط دست به دست هم دادند و موفق به مهار این شبکه گسترده شدند. از اینکه سینمای ایران را جمعی از عالی‌ترین مقامات قضایی و انتظامی یاری کردند و به مدد آن آمدند صمیمانه سپاسگذارم. این نشستی همگرایانه و پرتحرک است که با حضور تمام فعالان و ذینفعان شکل گرفت و تصویری دلگرم‌کننده برای امروز و فردای سینمای ایران ترسیم کرد. این مراسم گواه همت جمعی گروهی است که برای صیانت از سینمای ملی ایران گرد هم آمده‌اند."

در ابتدای این نشست دو ساعته نیز دکتر ابراهیم داروغه‌زاده دبیر ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی و سمعی بصری گزارشی از عملکرد این ستاد ارائه کرد و گفت: "ستاد از بهمن 85 در راستای مبارزه با تکثیر و توزیع غیرمجاز آثار سینمایی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان شبکه تکثیر غیرمجاز آثار و محصولات سینمایی فعالیت گسترده داشت و به دلیل رشد و پیشرفت تکنولوژی شاهد اتفاقات بسیار ناگوار در این زمینه بودیم."

وی ادامه داد: "از این رو ستاد با قدرت برای نجات سینمای ایران وارد عمل شد و همگام با سایر نهادها فعالیت‌های خود را آغاز کرد. ستاد از همان ابتدا اقدامات مختلف را در دستور کار خود قرار داد که مهمترین آن تلاش برای اصلاح قانون نحوه مجازات سارقان محصولات فرهنگی بود. همکاری ما با مسئولان نبروی انتظامی و قضایی گسترده بود و خوشبختانه موفقیت‌های خوبی نیز به دست آوردیم. در این مدت نزدیک به چهار میلیون و 500 هزار نسخه محصولات غیرمجاز کشف و ضبط شد."

در ادامه کلیپی کوتاه از بازیگران نسل‌های مختلف سینمای ایران پخش شد که مردم را از عواقب خرید محصولات غیرمجاز سینمایی آگاه می‌کردند. سردار احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ سخنران بعدی مراسم بود که گفت: "ستاد مبارزه با محصولات قاچاق سینما با فعالیت گسترده خود از نابودی فرهنگ و هنر کشور جلوگیری کرد. همیشه معتقدم بزرگترین سرمایه پلیس نیروی انسانی آن است و بی‌شک حرمت و عزمت سینمای ایران نیز برگرفته از حضور هنرمندانی بزرگ است.

وی افزود: "در هیچ نقطه دنیا نمونه هنرمندان ما یافت نمی‌شود. افتخار سینمای ایران بازیگران و سایر عوامل و در کل نیروی انسانی آن است. با وجود این هنرمندان برجسته ظلم بزرگی است که سینمای ایران را سینمایی فقیر بپنداریم. حتی بزرگترین هنرمندان دنیا هم با این امکانات اندک نمی‌توانند در سینما بدرخشند. ما هنرمندان بزرگ و توانایی مانند استاد عزت‌الله انتظامی داریم که حضورشان برای این سینما غنیمت است."

سردار رادان ادامه داد: "زمانی که تهاجم فرهنگی تهدید اصلی ایران شد هر کس خود را از این تهاجم مصون دانست ضربه بزرگی را دریافت کرد. تهاجم فرهنگی همچون یک پازل طراحی شده حوزه‌های مختلف را هدف قرار داده که یکی از آنها سینماست. ما دریافتیم بحث قاچاق فیلم صرفا یک اقدام اقتصادی نیست و سارقان اهدافی دیگر از این کار دنبال می‌کردند. هدف اصلی سارقان این است که جوانان ما از داشتن سینمایی خوب و بزرگ ناامید و از آن رویگردان شوند."

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: "در این صورت سارقان به هدف خود که همانا ترویج جوانان به تماشای آثار سینمایی خارجی است نزدیک خواهند شد. خوشبختانه دستگاهها با پی بردن به عواقب این تهاجم وسیع اقداماتی گسترده برای نجات سینمای ایران آغاز کردند و این اتفاقی مبارک بود. زمانی که قرار بر همکاری دستگاهها در این زمینه شد، هیچکس توپ را در زمین دیگری نینداخت و تمام نهادها با هماهنگی کامل وارد عمل شدند تا هدفی مشترک را دنبال کنند."

سردار رادان در پایان اظهار داشت: "بی‌تردید با برگزاری این مراسم اقدامات ستاد و سایر نهادها به پایان نخواهد رسید. پیام این مراسم این است که مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی و سمعی بصری تازه آغاز شده و این در واقع آغاز راه است. این شروع بهتر از گذشته خواهد بود، چرا که روش‌هایی جدیدی دنبال خواهد شد."

مرتضی شایسته رئیس شورای مرکزی اتحادیه تهیه‌کنندگان و توزیع سینما نیز در این مراسم گفت: "سارقان دنبال نابودی کل اکران، جریان تولید و توزیع فیلم بودند که تا اواخر سال 85 تا اندازه زیادی به هدفشان نزدیک شده بودند. متاسفانه این سارقان سرمایه بسیاری از تهیه‌کنندگان را به نابودی کشاندند و ضرباتی شدید بر پیکر سینمای ایران وارد کردند. سینمای ایران در آن زمان به راستی در آستانه تعطیلی قرار داشت که خوشبختانه با درایت تمام دستگاهها این اتفاق تلخ نیفتاد."

شایسته افزود: "با فعالیت گسترده این ستاد اهالی سینما از ناامیدی مطلق بیرون آمدند و بار دیگر نشاط به میان این قشر بازگشت. باید اعلام کنم توزیع فیلم‌ها در شبکه رسمی که در هنگام فعالیت‌های قاچاقچیان به تعداد پنج هزار نسخه رسیده بود و اکنون به 500 هزار نسخه افزایش یافته است. اکنون می‌توان گفت آرامش به سینما بازگشته و امیدواریم این حرکت مثبت ادامه داشته باشد."

این تهیه‌کننده سینما افزود: "از نیروی انتظامی درخواست دارم این فعالیت‌ها را در شهرستان‌ها نیز با قدرت پیگیری کند تا این حرکت سراسری باشد. پیشنهاد می‌کنم ستادی دایمی در نیروی انتظامی در تهران تشکیل شود تا مبارزه با ابن سرقت بزرگ جریانی موقتی نباشد."

اما بخش دیگر مراسم به تجلیل از فعالان مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی با حضور انتظامی، جعفری جلوه و سیدرضا میرکریمی اختصاص داشت که در آن از ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور، سردار رادان، سردار اشتری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت، سرپرست و دادیار مجتمع قضایی ناحیه 21 تهران، رئیس نظارت بر اماکن عمومی، رئیس پلیس مرکز عملیات اطلاعات و امنیت تهران بزرگ، بازپرس مجتمع قضایی ناحیه 21 تهران و ... تقدیر شد.

حسین فرحبخش و مرتضی شایسته نیز از جمله تقدیرشدگان بودند. در پایان مراسم تقدیر از فعالان عرصه مبارزه با محصولات قاچاق سینمایی نیز با تجلیل از اصحاب رسانه و مطبوعات همراه بود. در این بخش با حضور جعفری جلوه، سردار اشتری، ذبحی و داروغه‌زاده از دبیران گروههای فرهنگی هنری واحد مرکزی خبر، شبکه خبر، خبرگزاری‌های ایسنا، ایرنا، فارس و مهر، روزنامه‌های ایران، بانی فیلم، جام جم، کیهان، اعتماد ملی، سیاست روز و هفته‌نامه جهان سینما تقدیر شد.

در این مراسم چهره‌هایی مانند محمدحسن پزشک، جمشید هاشمپور، مهناز افشار، رسول صدرعاملی، آرش معیریان، علی معلم، حجت‌الاسلام زم، محمد نیک‌بین، حسام نواب صفوی، مسعود ده‌نمکی، لادن طباطبایی، محمدجواد کاسه‌ساز، محمد آفریده و جمع دیگری از اهالی سینما حضور داشتند و رضا رشیدپور مجری برنامه بود. سردار رادان جایزه نقدی خود را به نیازمندان اهدا کرد.