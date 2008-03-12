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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

لیل دیدار عقب افتاده را برد

لیل دیدار عقب افتاده را برد

تیم فوتبال لیل دیشب در دیداری عقب افتاده از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ فرانسه مقابل لانس به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیل که شب گذشته در خانه لانس به میدان رفته بود موفق شد با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری برسد و با 36 امتیاز جایگاه خود را در میانه های جدول رده بندی رقابت ها تثبیت کند.

میشل باستوس و بریا در دقایق 18 و 83 برای لیل گلزنی کردند و تنها گل میزبان در دقیقه 86 توسط ویتورینو هیلتون به ثمر رسید.

تیم فوتبال لیون تا پایان هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ فوتبال فرانسه با 58 امتیاز صدرنشین است و بوردو به عنوان نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم با 52 امتیاز در رده دوم قرار دارد.

کد مطلب 653279

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