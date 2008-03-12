لیل دیدار عقب افتاده را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیل که شب گذشته در خانه لانس به میدان رفته بود موفق شد با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم به برتری برسد و با 36 امتیاز جایگاه خود را در میانه های جدول رده بندی رقابت ها تثبیت کند.

میشل باستوس و بریا در دقایق 18 و 83 برای لیل گلزنی کردند و تنها گل میزبان در دقیقه 86 توسط ویتورینو هیلتون به ثمر رسید.

تیم فوتبال لیون تا پایان هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ فوتبال فرانسه با 58 امتیاز صدرنشین است و بوردو به عنوان نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم با 52 امتیاز در رده دوم قرار دارد.