رایحه خوش غذا مغز را وادار می کند که دستها تکان داده شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاههای رم، فرارا و سیه نا که نتایج تحقیقات خود را در مجله "کتابخانه عمومی علوم آمریکا" (Plos One) منتشر کرده اند، کشف کردند که عطر و رایحه غذاها و خوراکیها موجب می شود که مغز بعضی از گروههای نورونی لازم برای حرکت را تحریک کند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "در حقیقت عطر ساده به خصوص در شرایط خاص، توانایی فعال کردن نورونهایی را که استراتژیهای حرکتی بدن را کنترل می کنند، دارد و موجب می شود که دستها به سوی شیئی که بو از آن ساطع می شود حرکت کنند اما این اتفاق تنها زمانی رخ می دهد که این عطر مربوط به غذا باشند. در حقیقت رایحه ای که از قالب صابون ساطع می شود، چنین اثری برجای نمی گذارد."

به گفته این محققان، درکل اگر عطر محتوی مواد معطر"آروما" باشد که می توانند گیرنده های عصبهای سه قلو را فعال کنند این عطر سیستم حرکتی را متوقف می کند.

این پژوهشگران درحال بررسی کاربردهای این عملکرد در بیماران با مشکلات بویایی و بیماران با اختلالات روحی به غذا هستند.