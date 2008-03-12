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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

70 هزار نفر رای اولی در استان کرمان به پای صندوقهای رای می روند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان کرمان از وجود 70 هزار رای اولی برای شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

ابوالقاسم نصراللهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تعداد برگزاری انتخابات مختلف در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی نشانگر اهمیت حضور مردم در تصمیم گیری ها و اداره کشور است.

وی تصریح کرد: دشمن همیشه حضور مردم در انتخابات را ارزیابی می کند و مردم ایران نیز در همه عرصه ها با شناخت کافی از این مسئله حضور گسترده و فعال داشته اند.

معاون سیاسی استاندار کرمان گفت: تمام شرایط برای برگزاری انتخابات سالم در استان کرمان مهیا شده است و با هماهنگیهای انجام شده با نیروهای امنیتی این انتخابات در استان کرمان در امنیت کامل انجام می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان عنوان کرد: از 161 نامزد اولیه در استان کرمان 79 درصد تایید صلاحیت داده اند و تا کنون چهار نفر انصراف داده اند که از این تعداد 10 نفر  در 9 حوزه انتخاب و به مجلس راه خواهند یافت.

وی گفت: در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم پس از هماهنگی با مراجع ذی صلاح تصمیمات مربوط اتخاذ می شود.

 

کد مطلب 653281

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