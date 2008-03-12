خدمه شاتل بررسی آسیبهای احتمالی به ایندیور را آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که خدمه شاتل در فضا مشغول انجام بررسیهای دقیق از وضعیت فضاپیما بودند، مهندسان ناسا بر روی زمین تصاویر مربوط به پرتاب شاتل را به دقت موشکافی کردند تا هرگونه آسیب احتمالی وارد شده به دماغه شاتل را ثبت کنند.

خدمه شاتل در حال بررسی وضعیت فضاپیما پس از پرتاب به فضا

پرتاب شاتل در نخستین ساعات صبح روز گذشته از مرکز فضایی کندی درحالی که منظره ای بی نظیر خلق کرده بود اما مهندسان ناسا تنها توانستند تصاویر محدودی از پرتاب آن ثبت کنند.

لحظه پرتاب شاتل ایندیور

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، موفقیتهای قبلی در جریان پرتاب شاتل در شب هنگام و اعمال دقت نظر بالا در بررسی سپرهای حرارتی شاتل، ناسا را بر آن داشت تا ایندیور را در شب هنگام به فضا پرتاب کند.

شاتل ایندیور در میان ابرهای آسمان فلوریدا ناپدید می شود

تصاویر ثبت شده به وسیله دوربینهای ناسا حاکی از برخورد شیئی نامشخص به دماغه شاتل 10 ثانیه پس از پرتاب هستند اما مقامات ناسا از هرگونه اظهارنظر در این باره خودداری می کنند.