سه هزار مرکز در کشور مهارتهای زندگی را به مردم آموزش می دهند

مهرداد احترامی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در کل کشور شاهد گسترش و توسعه طرحهای اجتماع محور در چند سال اخیر در اکثر مراکز استانی هستیم.

وی تصریح کرد: در این طرح که در مراکز جمعیتی مانند محلات، دانشگاهها و از این قبیل اجراء می شود به دلیل شناخت کافی افراد از یکدیگر می توان برنامه های اجتماع محور را با موضوعات پیشگیری از آسیب های اجتماعی با موفقیت بیشتری به اجرا درآورد و نتایج قابل قبولی کسب کرد.

احترامی خاطر نشان کرد: نباید با اجرای این طرح منتظر نتایج فوری این برنامه ها باشیم زیرا تغییرات آن در دراز مدت در جامعه خود را نشان می دهد و در مرحله اول باید شرایط محیط را برای اجرای طرحها بررسی کنیم.

وی عنوان کرد: در این طرح که در محلات بیشتر از سایر مراکز جمعیتی جواب داده است مهارتهای زندگی به افراد آموزش داده می شود و به دلیل تجمع افراد در کنار یکدیگر و بالا رفتن احساس مسئولیت این افراد در جامعه می شود.

احترامی با اشاره به محرومیت شدید در شهرستانهای جنوب استان کرمان از ایجاد کارگروه ویژه جهت اقداماتی برای رفع محرومیت در این مناطق خبرداد.