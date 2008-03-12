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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

گسترش اعتراضات مردمی به حمایت نخست وزیر استرالیا از صهیونیسم

گسترش اعتراضات مردمی به حمایت نخست وزیر استرالیا از صهیونیسم

مردم استرالیا در اعتراض به اقدام نخست وزیر این کشور در تبریک شصتمین سالگرد تشکیل رژیم غاصب و نامشروع صهیونیستی، تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، در پی تبریک شصتمین ساگرد تشکیل رژیم غاصب اسرائیل از سوی "کوین رود" نخست وزیر استرالیا، دردرپارلمان این کشور،علاوه بر آنکه سخنرانی وی با اعتراض حاضران متوقف شد؛با تظاهرات مردمی درخارج از پارلمان هم روبرو گشت .                                    

گروههای طرفدار آزادی فلسطین در استرالیا در واکنش به این اقدام نخست وزیر،بیانیه ای درروزنامه های این کشور صادر و از این موضع کوین رود انتقاد کردند . 

این گروهها، سخنان کوین رود را کمک به ادامه اشغال سرزمینهای مردم فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و سلب مالکیت آنها اعلام کردند.

رژیم غاصب اسرائیل درتاریخ 14می سال 1948 با اشغال سرزمین مردم مظلوم فلسطین با حمایت قدرتهای سلطه گر و مستکبر، اعلام موجودیت کرد وازآن زمان تاکنون سرزمین فلسطین مرکز جنگ و خونریزی ونسل کشی از سوی صهیونیستها شده است .

کد مطلب 653285

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