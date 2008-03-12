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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۱

سیدعلی در گفتگو با مهر:

نرخ سود تسهیلات صادراتی در سال 87 تغییر نمی کند

نرخ سود تسهیلات صادراتی در سال 87 تغییر نمی کند

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نرخ سود تسهیلات صادراتی سال آینده بدون تغییر خواهد بود.

سیدکمال سیدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرخ سود تسهیلات صادراتی برای سال آتی همان لایبور(نرخ بهره بین بانکی لندن) به علاوه حداکثر 2 درصد خواهد بود که برای سال بعد تغییری نخواهد داشت.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: طرح پوشش بخشی از نوسانات نرخ ارز توسط دولت هنوز به تصویب کامل نرسیده و در دولت مطرح است.

سیدعلی از رشد 6 برابری صدور ضمانت نامه ها در سال جاری خبرداد و گفت: در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان یکی از محصولات صندوق ضمانت صادرات ایران، صدور ضمانت نامه های اعتباری است که در سال جاری نسبت به سال گذشته 6 برابر رشد داشته است.

وی تصریح کرد: این رشد نشانگر این است که علیرغم اینکه سیستم بانکی انقباضی عمل کرده اما صندوق در این زمینه 600 درصد رشد داشته است.

سیدعلی گفت: امسال علاوه بر بانک توسعه صادرات 9 بانک دیگر نیز به فهرست ارائه دهندگان تسهیلات ارزی به صادرکنندگان پیوستند که البته منابع مالی که در اختیار آنها قرار گرفته بود به دلیل ضعف داخلی بانکها مورد استفاده کامل از سوی صادرکنندگان قرار نگرفت.

کد مطلب 653287

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