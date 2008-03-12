هفته بیست و پنجم لیگ قطر از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای این هفته روز جمعه تیم الخور در خانه از ام صلال پذیرایی خواهد کرد و العربی نیز به دیدار الریان می رود.

هفته بیست و پنج مسابقات فوتبال باشگاه های قطر روز شنبه با برگزاری دیدارهای حساسی به پایان می رسد که طی آن تیم السد در خانه میزبان القطر خواهد بود. یاران کریمی پس از شکست الغرافه صدرنشین در هفته بیست و چهارم به تداوم موفقیت های خود در دیدار با السد می اندیشند تا جایگاه شان را در رده های بالای جدول تثبیت کنند. تیم القطر در حال حاضر با 37 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر ایستاده است .

- برنامه دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

پنجشنبه - 23/12/86

السیلیا - الوکره

جمعه - 24/12/86

الخور - ام صلال

العربی - الریان

شنبه - 25/12/86

السد - القطر

الشمال - الغرافه

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 59 امتیاز

2- السد 50 امتیاز

3- ام صلال 44 امتیاز

4- القطر 37 امتیاز

5- الریان 36 امتیاز

6- العربی 30 امتیاز

7- السیلیا 23 امتیاز- تفاضل گل 15-

8- الوکره 23 امتیاز- تفاضل گل 26-

9- الخور 22 امتیاز

10- الشمال 15 امتیاز