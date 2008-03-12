برای تمدید قرار داد با صنعت مس بعد از تعطیلات تصمیم گیری می کنم

قلعه نوعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مجموع شرایط برای تبدیل شدن مس کرمان به عنوان یکی از قطبهای اصلی فوتبال کشور فراهم شده و این امر در آینده نزدیک محقق می شود.

وی تصریح کرد: تیم صنعت مس در شرایط مطلوبی قرار گرفته است اما جدول رقابتهای لیگ برتر به دلیل نزدیکی امتیاز تیمها به هم می تواند دست خوش تغییرات فراوانی شود.

قلعه نوعی خاطر نشان کرد: تیم صنعت مس از امکانات مناسبی برخوردار است و همه مسئولان استانی و مجموعه مدیریتی باشگاه شرایط لازم را برای نتیجه گیری صنعت مس به وجود آورده اند.