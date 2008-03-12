بحرانی شدن اوضاع افغانستان / به خطر افتادن جان نظامیان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "جان کراداک" که در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن می گفت،اظهار داشت : نیروهای ایساف هم اکنون در یک نقطه بحرانی در افغانستان قرار دارند و اگر نیروهای اضافی به این کشور اعزام نشوند؛ زندگی آنها با خطر روبرو می شود.

فرمانده آمریکایی نیروهای ایساف در ادامه با انتقاد مجدد از عملکرد کشورهای اروپایی عضو ناتو در مقابله با طالبان و القاعده گفت : این قبیل کوتاهیها خطرات حضور در افغانستان را برای هر کسی اعم از سرباز، تفنگدار دریایی و حتی افسران نیروی هوایی که در این کشور حضور دارند افزایش می دهد.

به گفته ابن ژنرال آمریکایی، هم اکنون جاه طلبی های ناتو از اقدامات آن پیشی گرفته و فقط با حرف نمی توان در افغانستان به پیروری رسید.

بر اساس این گزارش، فرمانده ایساف پیش از این درخواست اعزام هفت هزار و 500 نیروی جدید به افغانستان را داده بود و هم اکنون آمریکا در حال اعزام سه هزار و 200 نیروی جدید به این کشور است، اما کشورهای اروپایی در برابر فشارهای آمریکا از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان خودداری می کنند. در همین رابطه در ماه های گذشته نیز شاهد بروز تنشهایی میان کانادا و سایر اعضای ناتو بودیم که این کشور تهدید کرده بود که اگر کشورهای عضو ناتو از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان خودداری کنند، کانادا نیروهای خود را از این کشور خارج می کند.