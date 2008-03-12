مساجد مهمترین مراکز فرهنگی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دیروز در ششمین همایش تجلیل از ائمه جماعات و مدیران نمونه کانونها و کتابخانه‌ های مساجد استان تهران سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور را یوم ‌الله دیگری توصیف کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی جای خالی نهادی فرهنگی در دل انقلاب محسوس بود که خوشبختانه با ایجاد ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این خلأ پرشد .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وجود نهادهای متعدد فرهنگی که به ‌طور مستقیم به تولید و هدایت فعالیتهای فرهنگی در کشور می‌پردازند، تصریح کرد: فراگیری مسجد به ‌عنوان کانون اجتماع مسلمانان مسئله ‌ای است که هیچ کانونی مشابه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد نمی‌تواند این فراگیری را ایجاد کند و در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأسیس این کانونها در اوایل دهه 70 خادم مساجد شد.

وی با اشاره به افزایش بودجه فعالیتهای مساجد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقایسه با سالهای گذشته، افزود: افزایش چندین برابری بودجه این فعالیتها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانگر جایگاه و ارزش کانونها در این دولت است و تا زمانی که این نگاه جاری و برقرار باشد، جایگاه مساجد رو به ارتقاء خواهد بود .