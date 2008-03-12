به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد جواد لاریجانی، اعمال سلیقه مردم در اداره کشور را نشان دهنده وجود نظامی دموکراتیک بر مبنای عقلانیت اسلامی و سند صحت و سلامت انتخابات ایران دانست و با اشاره به موضع منفی رسانه های غربی درباره انتخابات پیش روی کشورمان گفت: رسانه ها و سیاست مداران غربی در موضع گیری های خود علیه انتخابات ایران بر دو نکته متمرکز شده اند: نکته نخست این که به هیچ عنوان مردم در انتخابات شرکت نکنند و دیگر اینکه سعی کنند بر انتخاب مردم تاثر بگذارند.

لاریجانی افزود: استراتژی گروه نخست از اینجا نشات می گیرد که تجربه ایران در این عرصه تجربه ای منحصر به فرد و مبنای آن هم نظامی دموکراتیک بر اساس عقلانیت اسلامی است؛ این در حالی است که علیرغم تاکیدات مکرر غربی ها، دموکراسی لیبرال در جهان اسلام هیچ جایگاه مورد قبولی ندارد و در همین چارچوب توجه به این نکته ضروری است که امروز مردم ترکیه بعد از 50 سال اندیشه های اتاتورک را کنار گذاشتند.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما سخن می گفت، افزود: تمام ارکان قدرت در نظام اسلامی ما بر اساس انتخاب مردم است و در واقع سرچشمه قدرت در نظام ما مانند رهبری به واسطه مجلس خبرگان، قوای مقننه و مجریه همه بر اساس انتخابات دموکراتیک تعیین می گردد و این تجربه ای موفق است که به منزله شکست ایدئولوژی های غرب محسوب می شود.

این استاد دانشگاه مخالفت ها و جوسازی هایی که برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات در کشورمان ابرز می شود را خصومت کور نامید و گفت: لیبرالیزم غرب فکر می کند تنها نظام درست و عدالتخواه جهان است و نظام خویش را به تمام کشورها دیکته می کند و نظام اسلامی ما را نمی پسندند و البته این اشتباهی است که مارکسیسم هم آن را تجربه کرد.

وی افزود: دشمنان نظام ما هم بارها اذعان کرده اند که مردم ایران با انتخابات نظر خود را اعلام می کنند و حقیقت آن است که این اعمال سلیقه مردم در سرنوشت خویش، بزرگترین امتحان و آزمایش برای صحت انتخابات در ایران است.

لاریجانی با اشاره به تجربه 30 ساله برگزاری انتخابات در ایران گفت: آنچه امروز از سوی برخی کشورهای غربی در خصوص انتخابات ایران مشاهده می شود، تلاش برای دخالت و تاثیرگذاری در انتخابات کشورهاست که نوعی بی حیایی بین المللی و کاری نامعقول و خلاف اخلاق است.

این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه با تاکید بر اینکه اعمال تحریم ها و قطعنامه جدید شورای امنیت علیه کشورمان، مردم را بیش از پیش به شرکت در انتخابات و حمایت بیشتر از مسئله هسته ای دلگرم کرده، افزود: در قرن جدید، منطق جدیدی مطرح است که نباید فقط به دنبال سلاح جدید بود بلکه توانایی جایی است که بتوان ذهن مردم را تغییرداد و بر قدرت انتخاب مردم تاثیر گذاشت.

وی افزود: وقتی مردم، دولت را از خود بدانند و بر عکس دولت نیز خود را خدمتگزار مردم تلقی کند، امکانات نیز در جهت خدمت رسانی به مردم قرار می گیرد و در همین چارچوب ما در ساختار مدنی پیشرفته تری از کشورهای منطقه هستیم و پیشرفت مدنی حتی از پیشرفت های هسته ای ما هم مهم تر است.

لاریجانی با بیان اینکه برای شناخت دموکراسی غرب نباید فقط به روزنامه های غربی نگاه کرد، افزود: تحمل جناح های مخالف در کشورهای غربی بسیار اندک و نظام های حزبی کشورهای غربی بسیار پیچیده و سلیقه ای هستند و این روند به گونه ای است که گاه تسویه حساب های حزبی به حذف فیزیکی افراد نیز منجر می شود، در حالی که رقابت در کشور ما بسیار وسیع تر و در عین حال سالم تر و مردمی تر از کشورهای غربی است.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل با اشاره به انتخابات پیش رو در آمریکا افزود: در انتخابات کنونی آمریکا شاهد فضاحت های مکتبی هستیم و می بینیم که آقای اوباما برای باقی ماندن در صحنه رقابت مجبور است اسلام خود را مخفی کند و مسیحی شود والا او را از دور خارج می کنند.

لاریجانی در خصوص اهمیت وجود احزاب در جامعه نیز گفت: من معتقدم احزاب در کشور ما باید شکل پیدا کنند چرا که حزب، ساز و کار پرورش فرهیختگان سیاسی است و مقام معظم رهبری هم همواره به نیاز جامعه به وجود نخبگان سیاسی اشاره داشته اند، به واقع حزب، یک دانشگاه پرورش نخبگان سیاسی است.

وی همچنین بیکاری و گرانی را دو عارضه اقتصادی کشورمان خواند و افزود: اقتصاد ما از نظر بنیه توانمند است ولی دچار امراضی شده است؛ بنابراین مردم باید کسانی را انتخاب کنند که بهترین برنامه برای التیام زخم های اقتصادی را داشته باشند؛ به عنوان مثال یکی از زخم های اقتصادی ما مسئله سوخت و انرژی بوده که مجلس هفتم و دولت آقای احمدی نژاد با شجاعت تمام این زخم را التیام بخشیدند.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه در کشور ما دولت به صورت مستقیم نمی تواند در انتخابات مجلس دخالت کند، گفت: بر تمام فعالیت های انتخاباتی و بالاتر از نظارت های شوراهای نظارت و اجرایی، نظارت مقام معظم رهبری وجود دارد تا انتخابات در سلامت کامل برگزار شود.