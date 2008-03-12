عملکرد شورای نگهبان زمینه ساز انتخابات رقابتی شد /مجلس هشتم کیفی، مجرب و انقلابی است

دکترعماد افروغ نماینده فعلی مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تقدیر از شورای نگهبان به علت تایید صلاحیت ها، عملکرد این شورا در تایید صلاحیت ها را باعث شکل گیری انتخاباتی رقابتی در 24 اسفند توصیف کرد و اظهار داشت : هر چند جریانی قصد یکسویه کردن انتخابات را داشت اما شورای نگهبان با عملکرد مطلوب خود زمینه برگزاری انتخابات رقابتی را فراهم کرد.

هیچ لیستی اکثریت مطلق را از آن خود نخواهد کرد

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مردم در انتخابات 24 اسفند به افراد رای خواهند داد یا به لیست ها، گفت: اگر قرار برشکل گیری مجلسی کیفی باشد باید منتظر انتخاب مردم از لیست های مختلف باشیم و به طور حتم هیچ لیستی اکثریت مطلق را از آن خود نخواهد کرد.

افروغ اظهار داشت: به خاطر اینکه احزاب قوی در کشور نداریم و بیشتر احزاب دولت ساخت هستند، تا کنون ظاهرا لیست ها در شهرهای بزرگ رای آور بودند اما در این دوره دیگر چنین اتفاقی تکرار نخواهد شد.

وی افزود: مردم با شناخت رای خواهند داد و اگر این اتفاق بیفتد مجلسی قدر، ناظر وبا صلابت را درهشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد خواهیم بود که در نتیجه آن دولت باید با کار کارشناسی بیشتر طرح های خود را به مجلس ارائه کند.

نماینده تهران در مجلس هفتم در پاسخ به سئوالی درباره نقش احزاب در پر رنگ تر کردن حضور مردم در انتخابات نیز تصریح کرد: تاکید بر مفهوم جمهوریت، دموکراسی، حقوق شهروندی ومشارکت حداکثری می تواند موجب حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد.

افروغ با اشاره به دو مولفه جمهوریت و اسلامیت، یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران دارای دو مولفه اساسی یاد شده است که مشروعیت و حضور حداکثری مردم در انتخابات از آن شکل می گیرد لذا جریانات واحزاب سیاسی باید با حضوری آگاهانه دفاع از حق مردم را تبلیغ کنند.

کناره گیری از انتخابات راه حل نیست

وی تاکید کرد اگر تکلیفی هم نامزدی را به عرصه انتخابات فرا می خواند ، باید آن تکلیف در گرو حق باشد و آن را به هواداران خود منتقل کند بنابراین راه مقابله با افرادی که مشکل ایجاد کرده اند کناره گیری از انتخابات نیست چرا که عدم حضور مشکلی را حل نمی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات معلول به عوامل عدیده ای است و ممکن است در حد توان آگاهی افراد باشد لذا مردم موظفند تا ازبین افراد موجود درانتخابات نامزدهایی را برگزینند ولو اینکه برای شهرهای بزرگ نتوانند تمامی نامزدها را انتخاب کنند.

افروغ در ادامه خاطر نشان کرد: احزاب و جریانات باید ضمانت بدهند در صورتی که مردم از حق جمهوریت خود در رای به آنها استفاده کردند به حقوق خود نسبت به ملت عمل کنند چرا که این امر موجب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خواهد شد.

عماد افروغ به خبرنگار مهر گفت: بخشی از اولویت های مجلس هشتم را نیازهای همیشگی شهروندان تشکیل می دهد که اجابت به سیاست های جاری و قالب دولتمردان برمی گردد.

شعارهای پر ملات اقتصادی

وی افزود: متاسفانه باز هم اولویت های مطرح شده برای مجلس هشتم نیز دنباله رو سیاست های اقتصادی گذشته است واگر در شعارهایی که اکنون از سوی نامزدها مطرح شده توجه کنیم در می یابیم که خیلی از شعارهای پر ملات اقتصادی در زمینه های مختلف در دستور کار تبلیغاتی قرار گرفته است.

افزوغ با اشاره به شعارهای مجلس هفتم، از کاهش اتکا به نفت در کشور و آمایش سرزمینی به عنوان مهمترین این شعارها یاد کرد و ادامه داد: دولت نهم نیز این شعارها را سرلوحه کار خود قرار داد اما متاسفانه هنوز شاهد حل مشکل بیکاری در جامعه نشده ایم .

نماینده مردم تهران تصریح کرد: مجلس باید کارآمد و ناظر به کار دولت باشد اما متاسفانه برخی اولویت های مطلوب سیاسی و فرهنگی روی زمین ماند و انبساط فرهنگی - سیاسی لازم در جامعه حاصل نشده است.

وی اضافه کرد: چرا باید در ابعاد فرهنگی و سیاسی همچنان منقبض عمل کنیم وشاهد میزگردهای پر نشاط و پر حرارت از سوی صدا و سیما به خصوص در دوران انتخابات نباشیم.

صدا و سیما زمینه اظهار نظر آزاد را فراهم کند

افروغ عدم وجود چنین میزگردهای پرنشاط و پر حرارت در کشور را هزینه بار دانست واقدام یکی از نمایندگان مجلس که حرف هایی را که می توانست در داخل بگوید نزد بیگانگان بیان کرده، باعث هتک حرمت ملت و کشور دانست.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: قطع نظر ازاینکه این کار مذموم است اما صدا و سیما می توانست با حضور کارشناسان به بهترین شکل ممکن زمینه پاسخگویی به بسیاری از سئوالات یا بیان بسیاری از حرفها را فراهم کند.

شکاف بین اقتصاد، فرهنگ و سیاست قابل قبول نیست

وی گفت: تحقق اصل 44 و چشم انداز بیست ساله کشور بدون در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و فرهنگی امکانپذیر نخواهد بود و شکاف بین اقتصاد، فرهنگ و سیاست قابل قبول نیست.

افروغ با بیان اینکه قائل شدن به نقشی ویژه برای دولت در زمینه های اقتصادی، فرهنگی وسیاسی توجیهی برای انقباض در این زمینه ها نیست، افزود: باید اولویت های مطلوب در این زمینه به کار گرفته شود تا باعث شود فضای اقتصاد زده ما از نگاه فرهنگی که از آن محروم شده، برخوردار شود.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم ابرازامیدواری کرد که وجه آزادی مرتبط با حقوق شهروندی با ترکیب مجلس هشتم جان تازه ای به خود بگیرد.

به گزارش مهر، وی درباره ترکیب مجلس هشتم نیز اظهار داشت: در بدترین حالت ممکن مجلس ترکیبی از اقلیتی قوی و اکثریتی نسبی خواهد بود. اما باز هم نمی توان امید داشت که مجلس هشتم بتواند با چنین شرایطی فرهنگ را در کشور زنده کند چرا که این کار کاری قوی و ریشه ای می طلبد.

افروغ افزود: در بهترین حالت مجلس هشتم مجلسی کیفی، ترکیبی، مجرب و انقلابی خواهد بود.