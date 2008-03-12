به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این دیدار طرفین راجع به مسائل فرهنگی و تعامل و همکاری بیشتر خصوصاً در فعال کردن انجمن ادبا و مترجمان با هماهنگی رایزنی فرهنگی و مرکز "رابطه الادباء" کویت بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین دو طرف بر توسعه و تحکیم همکاری فرهنگی تأکید و طرف کویتی از موارد پیشنهادی رایزن فرهنگی کشورمان درباره تشکیل انجمن ادبا در کویت و برگزاری همایشها و میزگردها و گفتگوهای ادبی فرهنگی استقبال کرد و قرار شد که پیشنهادات مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

در این دیدار که روز یکشنبه 19 اسفند انجام شد، توافق شد که نشستهای بعد در فواصلی کوتاه تر انجام شود و طرفین هرچه سریع تر در مورد مسائل مورد توافق اقدام عملی انجام دهند.