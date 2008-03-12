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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۱

نخستین تعاونی مسکن روستایی کشور در خراسان جنوبی راه اندازی شد

نخستین تعاونی مسکن روستایی کشور در خراسان جنوبی راه اندازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تعاونی روستایی خراسان جنوبی از راه اندازی نخستین تعاونی مسکن زنان روستایی کشور در این استان خبر داد.

رمضان طاهری در حاشیه نخستین نمایشگاه عرضه تولیدات زنان روستایی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این تعاونی در روستای خوسف شهرستان بیرجند با 700 نفر عضو زن راه اندازی شده است.

رئیس سازمان تعاونی روستایی خراسان جنوبی گفت: این تعاونی مسکن با موافقت تعاونی روستایی با هدف خانه دار شدن زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار و شکوفایی استعدادهای زنان تشکیل شده است.

طاهری اظهار داشت: تشکیل تعاونیهای زنان از سرعت خوبی در خراسان جنوبی برخوردار است و هم اینک 12 تعاونی زنان در خراسان جنوبی راه اندازی شده که چهار تعاونی آن در سال جاری تاسیس شده است.

وی تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای فعالیت زنان روستایی در عرصه های تعاونی وجود ندارد و این سازمان حمایت همه جانبه می کند.

طاهری اظهار داشت: هم اینک 112 تعاونی روستایی در سطح شهرستان های خراسان جنوبی فعال است.

مدیرعامل شرکت روستایی زنان کوثر خوسف هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با هدف تامین مسکن اعضای این تعاونی 374 قطعه زمین شناسایی شده که به صورت دو طبقه ساخته خواهد شد.

وحیده قلی زاده افزود: برای ساخت مسکن زنان روستایی دولت به هر واحد 150 میلیون ریال تسهیلات اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: به زودی عملیات احداث این واحدها به صورت الگویی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 653305

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