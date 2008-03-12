نخستین تعاونی مسکن روستایی کشور در خراسان جنوبی راه اندازی شد

رمضان طاهری در حاشیه نخستین نمایشگاه عرضه تولیدات زنان روستایی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این تعاونی در روستای خوسف شهرستان بیرجند با 700 نفر عضو زن راه اندازی شده است.
رئیس سازمان تعاونی روستایی خراسان جنوبی گفت: این تعاونی مسکن با موافقت تعاونی روستایی با هدف خانه دار شدن زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار و شکوفایی استعدادهای زنان تشکیل شده است.
طاهری اظهار داشت: تشکیل تعاونیهای زنان از سرعت خوبی در خراسان جنوبی برخوردار است و هم اینک 12 تعاونی زنان در خراسان جنوبی راه اندازی شده که چهار تعاونی آن در سال جاری تاسیس شده است.
وی تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای فعالیت زنان روستایی در عرصه های تعاونی وجود ندارد و این سازمان حمایت همه جانبه می کند.
طاهری اظهار داشت: هم اینک 112 تعاونی روستایی در سطح شهرستان های خراسان جنوبی فعال است.
مدیرعامل شرکت روستایی زنان کوثر خوسف هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با هدف تامین مسکن اعضای این تعاونی 374 قطعه زمین شناسایی شده که به صورت دو طبقه ساخته خواهد شد.
وحیده قلی زاده افزود: برای ساخت مسکن زنان روستایی دولت به هر واحد 150 میلیون ریال تسهیلات اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: به زودی عملیات احداث این واحدها به صورت الگویی آغاز خواهد شد.
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