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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

تنشها میان چین و آمریکا ادامه دارد

تنشها میان چین و آمریکا ادامه دارد

وزیر امور خارجه چین، تاکید گزارشهای آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در کشورش را دخالت در امور داخلی چین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه" یانگ جیه چی "در یک کنفرانس مطبوعاتی سالانه درحاشیه پارلمان این کشور، مطرح شدن نقض حقوق بشر درچین از سوی آمریکا را بهانه این کشور برای دخالت درمسائل داخلی چین عنوان و این نوع برخورد آمریکا را ناشی از داشتن ذهنیات دوران جنگ سرد برای تقابل با چین دانست .

اخیرا، آمریکا چین را از لیست کشورهای ناقض حقوق بشر درآورد اما وضعیت حقوق بشر دراین کشور را دور از استانداردهای  جهانی  دانست .

آمریکا، چین را به نقض حقوق اقلیتهای مسلمان و بودایی دراین کشورمتهم کرده است .

کد مطلب 653306

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