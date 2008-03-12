به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد دوره قبلی جشنواره ترایبکا به خاطر زیادن بودن تعداد فیلم‌ها که به اعتقاد گروهی باعث شد این جشنواره نوپا از هدف اولیه خود دور شود، با انتقاداتی مواجه شد.





"اغتشاش آرام" با بازی نانی مورتی در جشنواره ترایبکا نمایش داده می‌شود

به گفته پیتر اسکارلت مدیر هنری جشنواره ترایبکا تعداد فیلم‌های انتخاب شده برای دوره هفتم از 159 به 122 کاهش پیدا کرده و این فیلم‌ها از میان 2329 فیلم متقاضی حضور در جشنواره انتخاب شده‌اند. او در این باره گفت: "جشنواره‌ها در همه جای دنیا بزرگتر می‌شوند و انقلاب دیجیتالی امکان تولید فیلم‌های بیشتر را فراهم ساخته است."

در هر یک از دو بخش مسابقه داستانی سینمای جهان و مسابقه مستند سینمای جهان 12 فیلم برای دریافت جایزه 100 هزار دلاری رقابت می‌کنند و در بخش غیررقابتی "برخوردها" 11 فیلم داستانی و 10 فیلم مستند پخش می‌شوند. 122 فیلم شرکت‌کننده در هفتمین جشنواره فیلم ترایبکا شامل مستندهایی با حضور چهره‌های سرشناس مانند مدونا، ریچارد گیر و مریل استریپ و فیلم‌های داستانی با شرکت سیسی اسپسک، دیوید ماتیوز و میشل موناهان هستند.

اسکارلت گفت: "تقریبا بدون استثناء، فیلم های انتخاب شده به موضوع خانواده یا از هم پاشیدن و نبود خانواده می‌پردازند." در مجموع در جشنواره امسال 31 کشور حضور دارند. 55 فیلم اولین بار در دنیا، 10 فیلم اولین بار در سطح بین‌المللی، 26 فیلم اولین بار در آمریکای شمالی، هشت فیلم اولین بار در آمریکا و 18 فیلم اولین بار در نیویورک پخش می‌شوند.

کمدی "شهر سامرز" ساخته شین میدوز کارگردان فیلم مطرح "اینجا انگلستان است" و "اغتشاش آرام" آنتونلو گریمالدی با بازی نانی مورتی که در جشنواره فیلم برلین نیز نمایش داده شد، از جمله فیلم‌های مطرح بخش مسابقه داستانی سینمای جهان هستند. در این بخش "57 هزار کیلومتر بین ما" دلفین کروتر از فرانسه، "آکواریوم" یسری نصرالله تولید مشترک مصر، فرانسه و آلمان، "بهشت" به کارگردانی دکلان رکس از ایرلند و "مارلون من و براندو" حسین کارابی از ترکیه نیز نمایش داده می‌شوند.

مستند زندگی‌نامه‌ای "دو مادر" ساخته رزا فن پرونهایم فیلمساز آلمانی، "الاغ در لاهور" فرامرز راهبر از استرالیا، "میلوسویچ در دادگاه" میکائیل کریستوفرسن از دانمارک، "تئاتر جنگ" جان واترز از آمریکا و "جنگ، عشق، خدا و جنون" محمد الدراجی تولید مشترک بریتانیا، عراق، هلند، فلسطین و سوئد در بخش مسابقه مستند سینمای جهان به نمایش درمی‌آیند و "ابله‌ها و فرشتگان" بیل پلیمپتن از جمله فیلم‌های مطرح بخش "برخوردها" است.

به گفته اسکارلت بخش زیادی از فیلم‌های امسال کار فیلمسازان تازه‌کار است که یا اولین فیلم خود را ساخته‌اند و یا ناشناخته هستند. در میان 145 فیلمساز شرکت‌کننده در جشنواره 66 نفر با اولین تجربه کارگردانی خود حضور دارند. 24 فیلم بخش مسابقه از 18 کشورهستند و بیش از نیمی از آنها نخستین تجربه کارگردانی سازندگان این فیلم‌ها محسوب می‌شوند.

جشنواره فیلم ترایبکا در بخش بهترین فیلم داستانی، بهترین فیلمساز داستانی تازه‌کار (فیلم اول یا دوم)، بهترین بازیگر مرد و زن یک فیلم داستانی، بهترین فیلم مستند و بهترین فیلمساز مستند تازه‌کار (فیلم اول یا دوم) به برندگان جایزه می‌دهد.

جشنواره ترایبکا امسال شامل 10 بخش مسابقه داستانی سینمای جهان، مسابقه مستند سینمای جهان، برخوردها، کشف / دیسکاوری، نیمه‌شب، مرکز توجه، ویترین، ترمیم‌شده / از نو کشف‌شده، جشن / گالا و رویدادهای ویژه است. اسامی فیلم‌های شرکت‌کننده در دو بخش کشف و نیمه‌شب روز پنجشنبه و اسامی فیلم‌های حاضر در بخش‌های مرکز توجه، ویترین، ترمیم‌شده / از نو کشف‌شده، جشن / گالا و رویدادهای ویژه دوشنبه هفته آینده اعلام می‌شود.

هفتمین جشنواره فیلم ترایبکا از 23 آوریل (چهار اردیبهشت 87) با نمایش کمدی "مادر کوچولو" ساخته مایکل مک‌کالرز با بازی تینا فی و ایمی پولر با موضوع مادر جایگزین، آغاز می‌شود و تا چهارم ماه مه (15 اردیبهشت) ادامه دارد. جشنواره فیلم ترایبکا سال 2002 در واکنش به حادثه 11 سپتامبر به همت رابرت دنیرو و همکار تهیه‌کننده او جین رزنتال و همسرش کرگ هاتکوف راه‌اندازی شد.