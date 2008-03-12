به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید "سفر به تاریکی" به تهیه‌کنندگی آرمان زرین‌کوب شب گذشته در بیمارستان پاستورنو حضور داشتند و امشب برای ادامه کار در فرودگاه مهرآباد هستند و روز شنبه 25 اسفند با ضبط لوکیشن‌های خارجی تصویربرداری به پایان می‌رسد.

نمایی از مجموعه "سفر به تاریکی"

داستان "سفر به تاریکی" درباره نویسنده‌ای جوان به نام مارال عظیمی است که پس از انتشار اولین رمانش "گیتی" به شهرت و اعتباری غیرمنتظره می‌رسد؛ شهرتی که زندگی خانوادگی او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تاکنون 50 درصد از تدوین این مجموعه را بهرام دهقانی و رضا شیروانی به اتمام رسانده‌اند.

در مجموعه 26 قسمتی "سفر به تاریکی" دانیال حکیمی، سامیه لک، ستاره اسکندری، هوشنگ توکلی، پولاد کیمیایی، فریده سپاه منصور، مائده طهماسبی، آشا محرابی، مهسا کرامتی، شیوا خنیاگر، مهناز انصاریان، فریدون محرابی، علی کاظمی، نیلوفر محمودی، هایده حائری و ناصر طهماسب به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل محصول تازه شبکه دو عبارتند از تهیه‌کننده: آرمان زرین‌کوب، فیلمنامه: علیرضا محمودی، مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، طراح هنری: مشکین مهرگان، طراح صحنه و لباس: رضا حاج‌درویش، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی و صدابردار: ناصر انتظاری.