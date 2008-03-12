  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

هیئت عالی واگذاری تصویب کرد:

واگذاری 2 شرکت نمایشگاهها و فرش ایران تا یک هفته آینده

واگذاری 2 شرکت نمایشگاهها و فرش ایران تا یک هفته آینده

با تصویب وزیران عضو هیئت عالی واگذاری و تائید رئیس جمهوری، کلیه سهام متعلق به دولت در شرکت نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی فرش ایران از طریق مزایده در سال 1386 واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو هیئت عالی واگذاری به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه 103644/ت38244 مورخ 28/6/1386 تصویب کردند: کلیه سهام متعلق به دولت در شرکت نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی فرش ایران از شرکتهای زیرمجموعه وزارت بازرگانی و شرکت کاوشیار زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران از طریق مزایده در سال 1386 واگذار می‌شود.

این تصـویب‌نامه در تاریخ 6/12/1386 به تائید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

کد مطلب 653310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها