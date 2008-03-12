آزمون دوره تکمیلی تخصصی پزشکی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون و پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی بالینی (فلوشیپ) از سوی وزارت بهداشت در دانشگاههای علوم پزشکی که دارای مجوز آموزش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند، برگزار شده و این دانشگاهها می توانند نسبت به شروع دوره از اول مهر ماه سال 87 اقدام کنند.

پذیرش نهایی قبول شدگان آزمون پذیرش فلوشیپ از طریق معدل گیری آزمون کتبی (100 سوال) و آزمون شفاهی (به صورت آسکی) به ضریب 2 به 1 با رعایت کلیه مقررات انجام می پذیرد. هر داوطلب تنها می تواند در یک رشته و یک دانشگاه شرکت کند و تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.

کل ظرفیت پذیرش دستیار در دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 101 نفر تعیین شده است که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به مدت یک سال و نیم به طول می انجامد و دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، تبریز، زاهدان، اصفهان، شیراز و مشهد در کشور نسبت به پذیرش دستیار در این دوره ها اقدام می کنند.