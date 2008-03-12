خراسان رضوی آماده بر برپایی نمایشگاه های مختلف در عراق است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده صبح امروز در جلسه برقراری روابط اقتصادی استان خراسان رضوی با استانهای بغداد، حله، کربلا و نجف عراق که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط و مدیران بخش خصوصی استان تشکیل شد، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به آغاز عملیات بازسازی فرودگاه نجف اشرف تاکید ما بر انجام پرواز مستقیم بین مشهد و نجف توسط شرکت های هواپیمای مستقر در خراسان رضوی است.

وی برگزاری نمایشگاه های فروش کالا را برای تامین نیازهای کوتاه مدت و برگزاری نمایشگاه های تخصصی در زمینه توسعه خدمات فنی و مهندسی و حضور بلند مدت در بازار اقتصادی عراق را ضروری توصیف کرد.

محمدی زاده با اشاره به توانمندیهای خراسان رضوی در بخشهای مختلف جهت سرمایه گذاری خارجی در کشور عراق، تصریح کرد: با توجه به استعدادهای استان در زمینه های مختلف خصوصا ساخت کارخانه سیمان و کارخانه تولید آرد و نیاز کشور عراق به این اقلام ضروری، باید در جهت بازسازی و سرمایه گذاری در این کشور به ویژه از جانب بخش خصوصی هرچه سریع تر اقدام شود.

وی خواستار فعال شدن نمایندگی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در نجف اشرف شد و از تجار و صاحبان صنایع و کشاورزان عراق برای بازدید از توانمندیهای استان دعوت کرد.



استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: با توجه به در خواست استانداران استان های یاد شده در عراق مبنی بر بازسازی مزارع و احداث صنایع غذایی تبدیلی و کشت گلخانه ای، باید تشکلهای کشاورزی بخش خصوصی خراسان رضوی با ایجاد نمایندگیهای تولیدی خود در کشور عراق در موارد یاد شده برنامه ریزی نمایند.

وی با اشاره به نیاز کشور عراق به مسائل آموزشی و علمی و تعامل هرچه بیشتر با سایر کشورها، اذعان داشت: با توجه به نیاز آموزشی و درخواست مسئولان عراقی و با نگاهی به تجارب گذشته و ظرفیتهای علمی بالای استان خراسان رضوی برقراری این تعاملات می تواند برای هر دو طرف مفید واقع شود.

محمدی زاده با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهوری به عراق، این سفر را باعث ایجاد تحول بزرگ منطقه ای و بین المللی به ویژه در روابط بین دو کشور عراق و ایران توصیف کرد.