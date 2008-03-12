لهستان به زودی درباره سپر موشکی آمریکا تصمیم گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"بوگدان کلیچ" پس از دیدار با "دونالد تاسک" نخست وزیر کشورش اعلام کرد:"ما هم اکنون به تصمیم نهایی درباره استقرار سپر ضد موشکی در لهستان هر چه بیشتر نزدیک شده ایم."

بر پایه این گزارش، اکثر مردم لهستان با استقرار این سپر موشکی آمریکا در خاک خود با توجه به تهدیدهای روسیه مخالفند.

تاسک به تازگی از سفر به واشنگتن و رایزنی با "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درباره استقرار این سیستم در خاک خود بازگشته است.

رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای رسیدن به توافقی با لهستان برای استقرار سپر موشکی خود در خاک این کشور،روز دوشنبه قول داد ارتش قدیمی لهستان را نوسازی کند .

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

پیش بینی می شود که سامانه موشکی آمریکا در سال 2011 راه اندازی و در سال 2013 ماموریت خود را آغاز کند.