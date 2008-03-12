ساخت نخستین ماه نورد قابل تعمیر چین تا سال2017

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی "چانگ یک" نخستین ماه نورد تاریخ چین گفت : بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در صورتی که مشکلی در فرآیند طراحی و ساخت به وجود نیاید، این ماه نورد پس از ساخته شدن نمونه های به دست آمده از سطح ماه را به زمین منتقل خواهد کرد.

این در حالی است که چین قصد دارد تا در سال 2013 فضاپیمایی برای بررسی دقیق ماه بر روی این قمر طبیعی فرود آورد.

کارشناسان طراحی و ساخت این ماه نورد را برای چین که قصد ندارد از گردونه رقابت با سایر رقبا در سفر به ماه باز بماند حیاتی عنوان کرده است.

هم اکنون مهندسان چینی در انتظار تایید نهایی دولت این کشور هستند تا پروژه ساخت این ماه نورد را به سرعت آغاز کنند.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، کارشناسان از لزوم بکارگیری نهایت دقت در ساخت این ماه نورد خبر داده اند و معتقدند به جهت فاصله 380 هزار کیلومتری زمین تا ماه استفاده از سیستمهای قدرتمند تبادل داده ضروری است.