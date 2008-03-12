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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۹

بهار سلامت در پایتخت/ تورهای گردشگری برای اقشار خاص در آخرین هفته سال

بهار سلامت در پایتخت/ تورهای گردشگری برای اقشار خاص در آخرین هفته سال

مدیر کل سلامت شهرداری تهران، از اجرای طرح بهار سلامت در آستانه سال جدید خبر داد و گفت : در آخرین هفته از سال 86 ، تورهای ویژه گردشگری ویژه اقشار خاص برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده، مدیر کل سلامت شهرداری تهران، با اشاره به ویژه برنامه های شهرداری تهران در استقبال از سال نو، گفت: در روزهای پایانی سال 86، ویژه برنامه طرح بهار سلامت در همه خانه های سلامت تهران اجرا می شود که شهروندان در این کلاس ها با مواد محترقه و اصول ایمنی چهار شنبه  آخر سال  آشنا می شوند و هم چنین بانوان نیز در کارگاه های آموزشی با نحوه درست خانه تکانی و روش های اصولی آن آشنا می شوند .

وی افزود : بازدید از آسایشگاه های سالمندان ، مراکز بهزیستی و کودکان بستری در بیمارستان ها نیز از جمله اقداماتی است که توسط خانه های سلامت انجام می شود .

تقی زاده ، از برگزاری تورهای گردشگری ویژه اقشار خاص در این هفته خبر داد و گفت : سالمندان ، بیماران کلیوی و کودکان سرطانی در آخرین هفته سال ، در تورهای گردشگری از نقاط جذاب و دیدنی تهران بازدید می کنند .

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود : هم چنین با همکاری آموزش و پرورش ، خانه تکانی در بیش از 200 مدرسه تهران با هدف ایجاد حس تعلق دانش آموزان به مدرسه انجام می شود .

وی با اشاره به برپایی هفت سین سلامت در خانه های اسباب بازی ، اظهار کرد : برای همه خانه های اسباب بازی شهر تهران ، هفت سین سلامت تدارک دیده شده است و مسابقات نقاشی ، خاطره نویسی ، خوشنویسی نیز در آن ها برگزار می شود .

به گفته مدیر کل سلامت شهرداری تهران ، در روزهای پایانی سال ، ایستگاه های سلامت با همکاری اورژانس در محیط هایی که احتمال بروز خطرات در آن ها بیشتر است ، مستقر می شوند و هم چنین بروشورهای  نیز با موضوعاتی مانند تغذیه در سفر، آشنایی با مواد محترقه ، انواع بیماری ها در سفر و غیره  توزیع خواهد شد.

کد مطلب 653318

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