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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

40 آموزشیار جذب نهضت سوادآموزی چناران شدند

مشهد - خبرگزاری مهر : رئیس اداره نهضت سواد آموزی چناران گفت: با جذب 40 نفر به صورت پیمانی تعداد آموزشیاران این اداره به 176 نفر رسید.

برات علی رزم آراء در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: 230 ساعت آموزش تخصصی برای این 40 نفر استخدامی گذاشته شده تا آماده تدریس در کلاسهای سواد آموزی شوند.

وی بیان کرد: 82 درصد فعالیت های سوادآموزی برای سه هزار و 435 سواد آموز دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم در روستاها توسط این نهضت صورت می پذیرد.

رزم آراء اظهار داشت: با اجرای طرح سوادآموزی مردم محور با همکاری افراد باسواد روستا تاکنون 510 نفر تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: 13 مرکز یاددهی و یادگیری در شهرستان دایر است که در این مراکز علاوه بر سواد، آموزش مهارتهای اساسی زندگی و مشاغل نیز داده می شود. 

 

کد مطلب 653323

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