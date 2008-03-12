40 آموزشیار جذب نهضت سوادآموزی چناران شدند

برات علی رزم آراء در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: 230 ساعت آموزش تخصصی برای این 40 نفر استخدامی گذاشته شده تا آماده تدریس در کلاسهای سواد آموزی شوند.

وی بیان کرد: 82 درصد فعالیت های سوادآموزی برای سه هزار و 435 سواد آموز دوره های مقدماتی، تکمیلی، پایانی و پنجم در روستاها توسط این نهضت صورت می پذیرد.

رزم آراء اظهار داشت: با اجرای طرح سوادآموزی مردم محور با همکاری افراد باسواد روستا تاکنون 510 نفر تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: 13 مرکز یاددهی و یادگیری در شهرستان دایر است که در این مراکز علاوه بر سواد، آموزش مهارتهای اساسی زندگی و مشاغل نیز داده می شود.