طرح هادی روستایی چناران 27 درصد از میانگین کشوری عقبتر است

سید مجید نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: تنها در 13 روستا از 40 روستای بالاتر از 100 خانوار چناران طرح هادی اجرا شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چناران گفت: بنیاد مسکن با کمک بخش خصوصی به شرط تامین اعتبار توان اجرای 9 پروژه طرح هادی روستایی را دارد تا به میانگین 60 درصدی کشور برسد.

وی خاطرنشان کرد: از 76 روستای بالاتر از 50 خانوار شهرستان مطالعات طرح هادی 50 روستا در دست تهیه است.

نجاتی اظهار داشت : 100 میلیون ریال جهت مطالعات طرح بهسازی روستای رادکان که یکی از 9 روستای نمونه استان است اختصاص یافته که پس از انجام مطالعات عملیات اجرایی شروع می شود.

وی خاطر نشان کرد: ایمن سازی، اصلاح شبکه معابر، پیاده روسازی، اصلاح میادین، احداث پل و دیوار ساحلی، اصلاح پوشش انهار، آماده سازی و پیش بینی فضا برای ایجاد نواحی صنعتی، پارک کودکان در طرح بهسازی انجام می شود.











