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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۷

نوجوانان آمریکایی اینترنت را به تلویزیون ترجیح می‌دهند

نوجوانان آمریکایی اینترنت را به تلویزیون ترجیح می‌دهند

نتایج نظرسنجیهای یک مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا نشان می دهد که 64 درصد از نوجوانان بین 9 تا 17 سال در این کشور به طور همزمان از اینترنت و تلویزیون استفاده می کنند، اما اینترنت بیشتر مورد توجه آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه Grunwald Associates با نظرسنجی از نوجوانان بین 9 تا 17 سال نشان داد که در آمریکا برای این جمعیت سنی استفاده از تلویزیون و اینترنت تفاوتی ندارد.

در حقیقت 64 درصد از نوجوانان شرکت کننده در این نظرسنجی اظهار داشته اند که به طور همزمان هم تلویزیون تماشا می کنند و هم در اینترنت جستجو می کنند اما از این تعداد 47 درصد خاطرنشان کرده اند که چشمشان همیشه به سوی رایانه است درحالی که هر چند دقیقه یک بار نگاه خود را به صورت تفننی به تلویزیون معطوف می کنند.

در حقیقت این کودکان و نوجوانان عادت دارند زمانی که به تماشای فیلم نشسته اند، یک ایمیل هم بنویسند و یا به جستجو در وب بپردازند.

براساس گزارش Techwatch، این تحقیقات با هدف شناخت عادات رفتاری مشتریان آینده بازار و ارائه استراتژیهای جدید بازاریابی و ارائه تبلیغات مناسب همسو با تمایلات رفتاری مشتریان و بهره گیری از سکوهای چندگانه ارتباطاتی انجام شده است.

کد مطلب 653325

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