تشکیل اولین هیئت امنای جامعه خیرین دانشگاه ساز

سید سلمان نورآذر خشکناب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کلنگ چند ساختمان در دانشگاه تفرش از محل جامعه خیرین دانشگاه ساز زمین زده شده که از جمله آنها یک قرائت خانه به مساحت یک هزار و 100 متر مربع در دو طبقه است. بعد از تعطیلات نوروز نیز تجهیز کارگاه شروع می شود و مقرر شده تا در مهر ماه 87 تحویل شود.

رئیس دانشگاه تفرش به سه برابر شدن تعداد دانشجویان و نزدیک به دو برابر شدن تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه از زمان آغاز مدیریت فعلی دانشگاه اشاره کرد و افزود: تعداد دانشجویان دانشگاه تفرش در زمان پذیرش مسئولیت این دانشگاه خیلی کم بود و با ظرفیت اسمی دانشگاه مطابقت نداشت زیرا دانشگاه تفرش دارای 18 هزار متر مربع مساحت مفید و 20 هزار متر مربع مساحت آموزشی است.

وی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 5/2 برابر شده و 2 رشته جدید و 8 میان رشته ای جدید نیز در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد راه اندازی شده است.

نورآذر با بیان اینکه دانشگاه تفرش در ابتدا از سلف سرویس دانشجویی هم محروم بود، گفت: رضایت وزارت علوم برای اختصاص بودجه جهت ساخت چند ساختمان از جمله سلف دانشجویی جلب شد. همچنین یک سوله مکمل که مشتمل بر فضای مربوط به استخر شنا، حمام سونا، جکوزی و انواع و اقسام ورزشهای آبی است در دانشگاه تفرش ساخته می شود.