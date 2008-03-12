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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۱

احتمال دیدار پوتین و قذافی

احتمال دیدار پوتین و قذافی

رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی شب گذشته خود در کرملین از احتمال مذاکرات روسیه و لیبی در سطح مقامهای عالی رتبه و حتی دیدار با قذافی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس،"ولادیمیر پوتین" در این سخنرانی، حتی احتمال برگزاری نشست با "معمر قذافی" را نیز رد نکرد.

گفته می شود این سخنان پوتین، به دلیل تمایل شدید روسیه به سرمایه گذاری در بخش انرژی هسته ای شمال آفریقا ایراد شده است.

رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی شب گذشته خود گفت : ما مذاکرات سودمندی را با هم داشتیم و من احتمال سفرهای مقامهای عالی رتبه دو کشور به مسکو و تریپولی را رد نمی کنم.

به گزارش اینترفکس، پوتین در سخنرانی خود این نکته را روشن نکرد که آیا خود وی در مقام رئیس جمهوری روسیه با قذافی دیدار می کند و یا اینکه رئیس جمهور آتی این کشور یعنی "دیمتری مدودوف" با رهبر لیبی دیدار خواهد کرد.

لازم به ذکر است،"سرگئی لاوروف" در ماه دسامبر به لیبی سفر کرده و مذاکراتی را با مقامهای این کشور درباره همکاری در بخشهای انرژی هسته ای، حمل و نقل و شهر سازی انجام داده بود.

   

کد مطلب 653329

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