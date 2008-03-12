مربیان پرورشی مراقب ادیان ساختگی در مدارس باشند

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد حسین عبداللهی پیش از ظهر امروز در نشست پرسش و پاسخی که با حضور 100 نفر از مربیان و معاونان پرورشی مدارس چناران برگزار شد، افزود: امروز عرصه فرهنگ نیازمند پاسداری است، اگر سنگر دیروز در جبهه های جنگ بود امروز سنگر در خانه و مدرسه است.

وی اظهار داشت: برخی با دین ساختگی درصددند از بین دانش آموزان نخبه عضوگیری کنند، مربیان و معاونان ضمن دادن آگاهی از اهداف این فرق ضاله باید جلوی این رخنه فرهنگی را بگیرند.

عبداللهی عنوان کرد: ستاد تربیتی اداره به دنبال ساخت یک کانون فرهنگی، تربیتی ملی است که با توافق شهرداری و شورای شهر زمینی در بهترین نقطه مرکزی شهر اهداء شده که امیدواریم پس از تائید کارشناسان با اخذ اعتبارات ساخت آن شروع شود.

وی همچنین با اشاره به تاسیس اولین مدرسه قرآن در سال 74 در چناران گفت: از طریق اعتبارات خیرین و سازمان نوسازی به زودی مراحل ساخت مدرسه قرآن شروع خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش چناران خاطر نشان کرد: ساخت 12 نمازخانه آموزشگاهی سهمیه چناران از 706 نمازخانه استان است که در 11 واحد آموزشی در حال ساخت نیز نمازخانه دایر می شود.



