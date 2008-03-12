تنها 20 درصد از مراجعه کنندگان به روانپزشک نیاز به دارو دارند

دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مردم ایران دارای مساله و مشکل هستند، افزود: در حال حاضر بدلیل مشکلات زندگی ، اشتغال ، فشار اقتصادی و ...حدود 80 درصد مردم ایران دارای مساله بوده و بی حوصله هستند که البته این امر در دنیا وجود دارد و تنها مختص کشور ما نیست.

وی خاطر نشان کرد: اغلب افرادی که به مددکار و مشاور مراجعه می کنند عصبی ، بی حوصله و دچار سردرد هستند و انگیزه خود را از دست داده اند و این موضوع در بسیاری از مردم مشترک است. که مددکار و مشاور می تواند با راهنمایی های درست ،مشکل آنان را برطرف کند.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه تنها 20 درصد از افرادی که دچار مشکل بوده و به روانپزشک مراجعه می کنند نیاز به دارو دارند ، تاکید کرد: با توجه به اینکه تمامی داروها عوارض دارند به همین دلیل نباید برای همه افراد مراجعه کننده دارو تجویز شود بلکه مشکل آنان با مشاوره و صحبت برطرف می شود.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد ریشه اصلی بسیاری از افرادی که به سمت اعتیاد روی می آورند استفاده از داروهای آرام بخش بوده است و چون پس از مدتی نیاز به داروهای قوی تری دارند به همین دلیل به سراغ مواد مخدر می روند.

اقلیما به اهمیت ارائه مشاوره درست به بیماران اشاره کرد و افزود: ارائه مشاوره غلط فاجعه محسوب می شود و ممکن است مشکلات بیشتری گریبان گیر فرد مراجعه کننده ، شود.