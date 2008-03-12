افتتاح مرز رسمی تمرچین پیرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، محمد هادیفر صبح امروز در جلسه ستاد استقبال از مسافران نوروزی این شهرستان با اشاره به اینکه با رسمی شدن مرز تمرچین با کمبود شدید اماکن اقامتی و رفاهی روبرو خواهیم شد، افزود: تمهیداتی اتخاذ شده تا با اعطای تسهیلات ویژه از محل اعتبارات مناطق محروم، سرمایه گذاران به فعالیت در این بخش ترغیب شوند.

وی به تمهیدات اندیشیده شده برای مسافران نوروزی اشاره کرد و گفت: با هماهنگیهای به عمل آمده با نیروی انتظامی مسافران نوروزی می توانند کالاهای خریداری شده از بازارچه مرزی پیرانشهر را به عنوان سوغات با خود ببرند.

به گفته فرماندار پیرانشهر برای اقامت مسافران نوروزی علاوه بر مهمان پذیریهای شهر، مدارس شبانه روزی، خانه معلم و مهمانسرای ادارات هم در نظر گرفته شده است.

در تعطیلات نوروزی پارسال بیش از 180 هزار مسافر از شهرستان پیرانشهر دیدن کردند.