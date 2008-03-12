  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۵

پایداری "شب تلخ" را برای شبکه یک می‌سازد

پایداری "شب تلخ" را برای شبکه یک می‌سازد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "شب تلخ" به تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان و کارگردانی سیداحمد پایداری تا قبل از نوروز 87 به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم 90 دقیقه‌ای روناک یونسی، ایوب آقاخانی، الیکا عبدالرزاقی، مهدی بقائیان، زویا امامی، مهدی مقدم، نوژن رمضانی و ... مقابل دوربین مرتضی غفوری به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلم "شب تلخ" محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما و درباره دختری است که پس از تصادف سکوت اختیار می‌کند. دوست او می‌خواهد تا راز این سکوت را بداند. این پیگیری باعث درگیری‌های بسیار می‌شود و در نهایت به کشف رازی مهم می‌انجامد.

از عوامل این پروژه می‌توان به علی فداکار طراح صحنه و لباس، حسین بشاش صدابردار، مریم دوستی طراح گریم، عباس شوقی مدیر جلوه‌های ویژه، بهرام صحیحی دستیار کارگردان، گارینه نظریان منشی صحنه، مجید کریمی مدیر تولید و نوید سجادی حسینی عکاس اشاره کرد.

پایداری تاکنون فیلم‌های 90 دقیقه‌ای "بهار عشق"، "بازگشت به زندگی"، "نقش واقعی"، "شکوه تنهایی" و ... را برای تلویزیون کارگردانی کرده است.

کد مطلب 653336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها