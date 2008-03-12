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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۳

پیشرفت 85 درصدی ساخت بزرگترین پایانه مسافری آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: 85 درصد از کارهای اجرایی ساخت بزرگترین پایانه مسافری آذربایجان غربی در خوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، شهردار خوی صبح امروز درنشست خبری افزود: این پایانه در زمینی به مساحت 5/9 هکتار و زیربنای هفت هزار و 200 متر مربع در دو طبقه ساخته می شود و تاکنون برای ساخت آن 28 میلیارد ریال هزینه شده است.

یوسف کربلایی خلیلی با اعلام اینکه ده میلیارد ریال دیگر برای تکمیل این طرح هزینه خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر ساخت دفاتر تعاونیهای مسافربری، انبارهای تخلیه و بارگیری، سالن تخلیه مسافر و توقفگاه های سواری بین شهری این پایانه به اتمام رسیده و این طرح اوایل سال آینده آماده بهره برداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پایانه کلیه تعاونیهای مسافربری خوی در این پایانه تجمیع و امکان حمل و نقل مسافر از این پایانه به تمام مناطق کشور و خارج از کشور فراهم خواهد شد.

شهردار خوی با اشاره به تمهیدات این شهرداری برای استقبال از مسافران نوروزی گفت: در این زمینه بسته فرهنگی حاوی بروشور، تراکت، کتابچه و سی دی با موضوع معرفی زیبائیها و آثار تاریخی خوی در بین مسافران توزیع خواهد شد و تمهیدات لازم برای اسکان مسافران نوروزی اندیشیده شده است.

کد مطلب 653337

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