کاروانسرای پاسنگان قم به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تنها نقش نظارت و مشاوره را در مرمت و بهره برداری مناسب از این کاروانسرا بر عهده دارد، گفت: بخش خصوصی در حال مطالعه طرح‌‌های مرمت کاروانسرای پاسنگان است و جلسات متعددی به منظور تائید طرح‌های مرمت با حضور کارشناسان حوزه میراث فرهنگی برگزار شده است.



وی واگذاری کاروانسرای پاسنگان به بخش خصوصی را در قالب صندوق حفظ، احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی موضوع قانون برنامه چهارم توسعه دانست و تصریح کرد:‌ حفظ و نگهداری از ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی وظیفه ‌ای خطیر است و بر همین اساس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در صدد است نگهداری از بناهای تاریخی هزینه بر را به بخش خصوصی واگذار نماید.



متقیان افزود: با توجه به تجربیات موجود، پس از واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی، مرمت و بهره برداری مناسب از این اماکن، استقبال مردم و گردشگران برای بازدید بیشتر می شود.



وی از آمادگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم برای واگذاری سایر کاروانسراهای استان قم به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این سازمان آمادگی دارد کاروانسراهای "محمد آباد" در 50 کیلومتری شمال شرق قم واقع در جاده کوه سفید و کاروانسرای "طینوج" واقع در روستای طینوج را در قالب صندوق حفظ، احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی موضوع قانون برنامه چهارم توسعه به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

