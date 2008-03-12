گفتمان دینی عفاف و حجاب در چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام سید محمد ساجدی پیش از ظهر امروز در این گفتمان گفت: حجاب و عفت دو موضوع متمایز و در عین حال متأثر از یکدیگر است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران اظهار داشت: مسئله حجاب همانگونه که از ماده اش هم پیداست تنها مربوط به پوشش و لباس زن است اما مسئله عفت یک صفت باطنی است که در رفتار و گفتار و حرکات اجتماعی زن نمود پیدا می کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین سلاحهایی که امروزه غرب برای شکستن کمر اسلام و مسلمین بر آن تمسک جسته مسئله تهاجم فرهنگی و شکستن ارزش مقدمات دینی در کشورهای مسلمان است که یکی از مهمترین تصمیمات محوری آنها در این توطئه کمرنگ نمودن حجاب و عفت زنان مسلمان است.

حجت الاسلام ساجدی با اشاره به بعضی از برنامه های صدا و سیما گفت: متأسفانه به نظر می رسد امروزه تشویق به امر حجاب و عفت زنان در انواع سیاستهای نهادهای مهم ایران همچون صدا و سیما و مخصوصأً سینماهای ما خیلی کمرنگ شده است که گاهی در برخی از این برنامه ها القاء تضاد و تعارض بین حجاب اسلامی با ترقی و پیشرفت علم و هنر کاملاً محسوس است.

