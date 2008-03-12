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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۵

گفتمان دینی عفاف و حجاب در چناران برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: گفتمان دینی جوان با حضور 130 نفر از دانش آموزان در هنرستان حکمت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام سید محمد ساجدی پیش از ظهر امروز در این گفتمان گفت: حجاب و عفت دو موضوع متمایز و در عین حال متأثر از یکدیگر است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران اظهار داشت: مسئله حجاب همانگونه که از ماده اش هم پیداست تنها مربوط به پوشش و لباس زن است اما مسئله عفت یک صفت باطنی است که در رفتار و گفتار و حرکات اجتماعی زن نمود پیدا می کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین سلاحهایی که امروزه غرب برای شکستن کمر اسلام و مسلمین بر آن تمسک جسته مسئله تهاجم فرهنگی و شکستن ارزش مقدمات دینی در کشورهای مسلمان است که یکی از مهمترین تصمیمات محوری آنها در این توطئه کمرنگ نمودن حجاب و عفت زنان مسلمان است.

حجت الاسلام ساجدی با اشاره به بعضی از برنامه های صدا و سیما گفت: متأسفانه به نظر می رسد امروزه تشویق به امر حجاب و عفت زنان در انواع سیاستهای نهادهای مهم  ایران همچون صدا و سیما و مخصوصأً سینماهای ما خیلی کمرنگ شده است که گاهی در برخی از این برنامه ها القاء تضاد و تعارض بین حجاب اسلامی با ترقی و پیشرفت علم و هنر کاملاً محسوس است.

کد مطلب 653341

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