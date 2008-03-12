140 نامزد حزب اعتدال و توسعه در کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه شب گذشته فهرست این حزب در تهران و کاندیداهای مورد حمایت خود برای انتخابات مجلس هشتم در سراسر کشور را به شرح زیراعلام کرد.
شهر تهران:
1- سید محمود دعایی
2-مجید انصاری
3-سیدمحمدمیرمحمدی
4-اسحاق جهانگیری
5-بهزاد قرهیاضی
6-سیدرضا اکرمی
7-عباسعلی زالی
8-ابوالفضل حسنبیکی
9-علی عباسپور طهرانی فرد
10-سهیلاجلودار زاده
11-نیرهاعظم خوش خلق سیما
12-فاطمه کروبی
13-الهام امینزاده
14-رسول منتجب نیا
15-عادل آذر
16-مسعودسلطانی فر
17-محمدرضا راهچمنی
18-محمداشرفی اصفهانی
19-حسین مظفر
20-الیاس حضرتی
21-وحید محمودی
22-اسدالله کیان ارثی
23-اسماعیل گرامی مقدم
24-رضا طلایی نیک
25-حسین میرمحمدصادقی
26-علیرضا محجوب
27- سید قهرمان صفوی
28-علیاکبر سیبویه
29-امیررضا خادم ازغدی
30-علی فتحالله زاده
استان آذربایجان غربی
31-مهاباد: عبدالرحیم نوربخش
32-سلماس: علیاکبر آقایی
33-نقده و اشنویه: پورزمان
میاندوآب، شاهیندژ، تکاب:
34- اسدالله تابع
35- جهانبخش محبینیا
36-ماکو و چالدران: محمد حاتمیزاده
37-بوکان: انور حبیبزاده
ارومیه:
38- باقرزاده
39- جواد جهانگیرزاده
40- محمدصادق فتحاللهیزاده
41-خوی: حجازی
42-پیرانشهر،سردشت: ابوبکر قادری
استان اردبیل
اردبیل:
43-ولی آذروش
44-مالک رضایی
45-قاسم محمدی
46-پارسآباد و بیلهسوار: اسماعیل ابراهیمی
47-خلخال و کوثر: حجتالله درخشان
48-مشکینشهر: اسدی
49-گرمی و دشت مغان: ناصر نصیری
استان اصفهان
50- نجفآباد: محمدمهدی مظاهری
51- اصفهان: زهرا پیشگاهیفرد
52-کاشان: زارع
53-نطنز: باغبانیان
54-شهرضا: سلطانی
استان ایلام:
ایلام:
55-داریوش قمری(قنبری)
56-شاپور پولادی
57-دهلران: اسفندیار حقی
استان سیستان و بلوچستان
58-سراوان: درازهی
زابل:
59- نورا
60- مختاری
61-ایرانشهر: بامری
62-چابهار: ایراننژاد
63-خاش: حمیدرضا پشنگریگی
استان تهران
64-کرج: آقای فضلالله ذاکری
65-دماوند: کاظمی
استان قزوین
شهر قزوین:
66- قدرتالله علیخانی
67-ایوب رحیمی
68-تاکستان: امیر طاهرخانی
استان چهارمحال و بختیاری
69-لردگان: علیپور بهزادی
استان زنجان
زنجان:
70-سعدالله نصیری
71-جمشید انصاری
72-ماهنشان انگوران: رضا عبداللهی
73-ابهر و خرمدره: مرسلی
74-خدابنده: محمد سلطانی
استان مازندران
75-قائمشهر: ولی رعیت
76-بهشهر: علیاصغر رحمانی خلیلی
ساری:
77-ابوالقاسم روحی
78- یوسفنژاد
79-رامسر: جعفرقلی راهب
80-نور: احمد ناطقنوری
81-بابلسر: حجتالله روحی
82-آمل: سید ضیاء الدین کاظمیدینان
استان لرستان
83- دورود و ازنا: غلامرضا عبدالوند
بروجرد:
84- علاءالدین بروجردی
85- محمد حسن ستاری
خرمآباد:
86- عبدی
87- ایمانی
88- الشتر: شیخ محمدی
89-کوهدشت: سوری
استان کرمان
90- رفسنجان: حسین هاشمیان
کرمان:
91- محمدرضا پورابراهیمی
92- محمدعلی کریمی
93- زرند: جعفری
94- کهنوج: مختار وزیری
95- جیرفت: اسلامپناه
96- سیرجان: حسنپور
استان گلستان
گرگان:
97- ناصری
98- سید سبحان حسینی
99-گنبد: رستگار
100-آزادشهر: غلامعلی کوهساری
101- مینودشت: سید نجیب حسینی
استان خراسان شمالی
102-شیروان: عزیزی
103-اسفراین: شجاعی
بجنورد:
-104شهریاری
105-صادقی
خراسان رضوی
106-گناباد: ذبیحی
استان کردستان
107-قروه: محمدشرف بیانی
استان همدان
108-نهاوند: سنایی
109-رزن: مفتح
استان هرمزگان
110-میناب,جاسک و رودان: میر خلیلی
استان سمنان
111-سمنان: طاهری
112-دامغان: سبحانی
استان فارس
113-شیراز: کریم زارع
114-آباده: محمود محمدی
115-مرودشت: عباس اورنگ
استان گیلان
116-آستارا: فرهاد دلقپوش
117-صومعهسرا: کاظم دلخوش
118-فومن: ناصر عاشوری
119-آستانه: یونس رنجکش
120-لنگرود: مهرداد با اوج لاهوتی
121-رودسر: کسرایی
122-انزلی: حسن خستهبند
123-رودبار: مرعشی
رشت:
124- رمضانعلی صادقزاده
125- حسن تامینی لیچایی
126 - محمدرضا ربانی کلشتری
127-تالش: بهمن محمدیاری
استان کرمانشاه
128-کرمانشاه: محمدرضا شعبانی
129-شهرکرد: باقری
130-پاوه: فتح اله حسینی
131- اسلام آباد غرب: فلیچر خانی
استان قم
132-علی لاریجانی
133- بنایی
134- آشتیانی
استان یزد
135-اردکان: محمدرضا تابش
136-طبس: محمدعلی عبداللهزاده
137-تفت: سیدحبیب حسینیپور
138-خاتم، مهریز، ابرکوه و بافق: سیدمحمود وزیری
خبرگان رهبری
139-خبرگان تهران: آیت الله محمد رضا مهدوی کنی
140-خبرگان قزوین: آیت الله محمدی تاکندی
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