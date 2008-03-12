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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

140 نامزد حزب اعتدال و توسعه در کشور معرفی شدند

140 نامزد حزب اعتدال و توسعه در کشور معرفی شدند

فهرست 140نفره حزب اعتدال و توسعه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه شب گذشته فهرست این حزب در تهران و کاندیداهای مورد حمایت خود برای انتخابات مجلس هشتم در سراسر کشور را به  شرح زیراعلام کرد. 

شهر تهران:

1- سید محمود دعایی
2-مجید انصاری
3-سیدمحمدمیرمحمدی
4-اسحاق جهانگیری
5-بهزاد قره‌یاضی
6-سیدرضا اکرمی
7-عباسعلی زالی
8-ابوالفضل حسن‌بیکی
9-علی عباسپور طهرانی فرد
10-سهیلاجلودار زاده
11-نیره‌اعظم خوش خلق سیما
12-فاطمه کروبی
13-الهام امین‌زاده
14-رسول منتجب نیا
15-عادل آذر
16-مسعودسلطانی فر
17-محمدرضا راه‌چمنی
18-محمداشرفی اصفهانی
19-حسین مظفر
20-الیاس حضرتی
21-وحید محمودی
22-اسدالله کیان ارثی
23-اسماعیل گرامی مقدم
24-رضا طلایی نیک
25-حسین میرمحمدصادقی
26-علیرضا محجوب
27- سید قهرمان صفوی
28-علی‌اکبر سیبویه
29-امیررضا خادم ازغدی
30-علی فتح‌الله زاده

استان آذربایجان غربی

31-مهاباد: عبدالرحیم نوربخش
32-سلماس: علی‌اکبر آقایی
33-نقده و اشنویه: پورزمان
میاندوآب، شاهین‌دژ، تکاب:‌
34- اسدالله تابع
 35- جهانبخش محبی‌نیا
36-ماکو و چالدران: محمد حاتمی‌زاده
37-بوکان: انور حبیب‌زاده
ارومیه:
38- باقرزاده
39- جواد جهانگیرزاده
40- محمدصادق فتح‌اللهی‌زاده
41-خوی: حجازی
42-پیرانشهر،سردشت: ابوبکر قادری

استان اردبیل

اردبیل:
43-ولی‌ آذروش
44-مالک رضایی
 45-قاسم محمدی
46-پارس‌آباد و بیله‌سوار: اسماعیل ابراهیمی
47-خلخال و کوثر: حجت‌الله درخشان
48-مشکین‌شهر: اسدی
49-گرمی و دشت مغان: ناصر نصیری

استان اصفهان

50- نجف‌آباد: محمدمهدی مظاهری
51- اصفهان: زهرا پیشگاهی‌فرد
52-کاشان: زارع
53-نطنز: باغبانیان
54-شهرضا: سلطانی

استان ایلام:

ایلام:
55-داریوش قمری(قنبری)
56-شاپور پولادی
57-دهلران: اسفندیار حقی

 استان سیستان و بلوچستان

58-سراوان: درازهی
زابل:
59- نورا
60- مختاری
61-ایرانشهر: بامری
62-چابهار: ایران‌نژاد
63-خاش: حمیدرضا پشنگ‌ریگی

استان تهران

64-کرج: آقای فضل‌الله ذاکری
65-دماوند: کاظمی

استان قزوین

شهر قزوین:
66- قدرت‌الله علیخانی 
67-ایوب رحیمی
68-تاکستان: امیر طاهرخانی

 استان چهارمحال و بختیاری

69-لردگان: علیپور  بهزادی

 استان زنجان

زنجان:
70-سعدالله نصیری
71-جمشید انصاری
72-ماه‌نشان انگوران: رضا عبداللهی
73-ابهر و خرمدره: مرسلی
74-خدابنده: محمد سلطانی

 استان مازندران

75-قائم‌شهر: ولی رعیت
76-بهشهر: علی‌اصغر رحمانی خلیلی
ساری:
77-ابوالقاسم روحی
78- یوسف‌نژاد
79-رامسر: جعفرقلی راهب
80-نور: احمد ناطق‌نوری
81-بابلسر: حجت‌الله روحی
82-آمل: سید ضیاء الدین کاظمی‌دینان

استان لرستان

83- دورود و ازنا: غلامرضا عبدالوند
بروجرد:
84- علاءالدین بروجردی
85- محمد حسن ستاری
خرم‌آباد:
86- عبدی
87- ایمانی
88- الشتر: شیخ محمدی
89-کوهدشت: سوری

 استان کرمان

90- رفسنجان: حسین هاشمیان
کرمان:
91- محمدرضا پورابراهیمی
92- محمدعلی کریمی
93- زرند: جعفری
94- کهنوج: مختار وزیری
95- جیرفت: اسلام‌پناه
96- سیرجان: حسن‌پور

 استان گلستان

گرگان:
97- ناصری
98- سید سبحان حسینی
99-گنبد: رستگار
100-آزادشهر: غلامعلی کوهساری
101- مینودشت: سید نجیب حسینی

 استان خراسان شمالی

102-شیروان: عزیزی
103-اسفراین: شجاعی
بجنورد:
 -104شهریاری
105-صادقی

خراسان رضوی

106-گناباد: ذبیحی

 استان کردستان

107-قروه: محمدشرف بیانی

 استان همدان

108-نهاوند: سنایی
109-رزن: مفتح

استان هرمزگان

110-میناب,جاسک و رودان: میر خلیلی

استان سمنان

111-سمنان: طاهری
112-دامغان: سبحانی

استان فارس

113-شیراز: کریم زارع
114-آباده: محمود محمدی
115-مرودشت: عباس اورنگ

استان گیلان

116-آستارا: فرهاد دلق‌پوش
117-صومعه‌سرا: کاظم دلخوش
118-فومن: ناصر عاشوری
119-آستانه: یونس رنجکش
120-لنگرود: مهرداد با اوج لاهوتی
121-رودسر: کسرایی
122-انزلی: حسن خسته‌بند
123-رودبار: مرعشی

رشت:

124- رمضانعلی صادق‌زاده
125- حسن تامینی لیچایی
126 - محمدرضا ربانی کلشتری
127-تالش: بهمن محمدیاری
 
 استان کرمانشاه

128-کرمانشاه: محمدرضا شعبانی
129-شهرکرد: باقری
130-پاوه: فتح اله حسینی
131- اسلام آباد غرب: فلیچر خانی

 استان قم

132-علی لاریجانی
133- بنایی
134- آشتیانی

استان یزد

135-اردکان: محمدرضا تابش
136-طبس: محمدعلی عبدالله‌زاده
137-تفت: سیدحبیب حسینی‌پور
138-خاتم، مهریز، ابرکوه و بافق: سیدمحمود وزیری

خبرگان رهبری

139-خبرگان تهران: آیت الله محمد رضا مهدوی کنی
140-خبرگان قزوین: آیت الله محمدی تاکندی

کد مطلب 653342

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