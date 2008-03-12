140 نامزد حزب اعتدال و توسعه در کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه شب گذشته فهرست این حزب در تهران و کاندیداهای مورد حمایت خود برای انتخابات مجلس هشتم در سراسر کشور را به شرح زیراعلام کرد.

شهر تهران:

1- سید محمود دعایی

2-مجید انصاری

3-سیدمحمدمیرمحمدی

4-اسحاق جهانگیری

5-بهزاد قره‌یاضی

6-سیدرضا اکرمی

7-عباسعلی زالی

8-ابوالفضل حسن‌بیکی

9-علی عباسپور طهرانی فرد

10-سهیلاجلودار زاده

11-نیره‌اعظم خوش خلق سیما

12-فاطمه کروبی

13-الهام امین‌زاده

14-رسول منتجب نیا

15-عادل آذر

16-مسعودسلطانی فر

17-محمدرضا راه‌چمنی

18-محمداشرفی اصفهانی

19-حسین مظفر

20-الیاس حضرتی

21-وحید محمودی

22-اسدالله کیان ارثی

23-اسماعیل گرامی مقدم

24-رضا طلایی نیک

25-حسین میرمحمدصادقی

26-علیرضا محجوب

27- سید قهرمان صفوی

28-علی‌اکبر سیبویه

29-امیررضا خادم ازغدی

30-علی فتح‌الله زاده

استان آذربایجان غربی

31-مهاباد: عبدالرحیم نوربخش

32-سلماس: علی‌اکبر آقایی

33-نقده و اشنویه: پورزمان

میاندوآب، شاهین‌دژ، تکاب:‌

34- اسدالله تابع

35- جهانبخش محبی‌نیا

36-ماکو و چالدران: محمد حاتمی‌زاده

37-بوکان: انور حبیب‌زاده

ارومیه:

38- باقرزاده

39- جواد جهانگیرزاده

40- محمدصادق فتح‌اللهی‌زاده

41-خوی: حجازی

42-پیرانشهر،سردشت: ابوبکر قادری

استان اردبیل

اردبیل:

43-ولی‌ آذروش

44-مالک رضایی

45-قاسم محمدی

46-پارس‌آباد و بیله‌سوار: اسماعیل ابراهیمی

47-خلخال و کوثر: حجت‌الله درخشان

48-مشکین‌شهر: اسدی

49-گرمی و دشت مغان: ناصر نصیری

استان اصفهان

50- نجف‌آباد: محمدمهدی مظاهری

51- اصفهان: زهرا پیشگاهی‌فرد

52-کاشان: زارع

53-نطنز: باغبانیان

54-شهرضا: سلطانی

استان ایلام:

ایلام:

55-داریوش قمری(قنبری)

56-شاپور پولادی

57-دهلران: اسفندیار حقی

استان سیستان و بلوچستان

58-سراوان: درازهی

زابل:

59- نورا

60- مختاری

61-ایرانشهر: بامری

62-چابهار: ایران‌نژاد

63-خاش: حمیدرضا پشنگ‌ریگی

استان تهران

64-کرج: آقای فضل‌الله ذاکری

65-دماوند: کاظمی

استان قزوین

شهر قزوین:

66- قدرت‌الله علیخانی

67-ایوب رحیمی

68-تاکستان: امیر طاهرخانی

استان چهارمحال و بختیاری

69-لردگان: علیپور بهزادی

استان زنجان

زنجان:

70-سعدالله نصیری

71-جمشید انصاری

72-ماه‌نشان انگوران: رضا عبداللهی

73-ابهر و خرمدره: مرسلی

74-خدابنده: محمد سلطانی

استان مازندران

75-قائم‌شهر: ولی رعیت

76-بهشهر: علی‌اصغر رحمانی خلیلی

ساری:

77-ابوالقاسم روحی

78- یوسف‌نژاد

79-رامسر: جعفرقلی راهب

80-نور: احمد ناطق‌نوری

81-بابلسر: حجت‌الله روحی

82-آمل: سید ضیاء الدین کاظمی‌دینان

استان لرستان

83- دورود و ازنا: غلامرضا عبدالوند

بروجرد:

84- علاءالدین بروجردی

85- محمد حسن ستاری

خرم‌آباد:

86- عبدی

87- ایمانی

88- الشتر: شیخ محمدی

89-کوهدشت: سوری

استان کرمان

90- رفسنجان: حسین هاشمیان

کرمان:

91- محمدرضا پورابراهیمی

92- محمدعلی کریمی

93- زرند: جعفری

94- کهنوج: مختار وزیری

95- جیرفت: اسلام‌پناه

96- سیرجان: حسن‌پور

استان گلستان

گرگان:

97- ناصری

98- سید سبحان حسینی

99-گنبد: رستگار

100-آزادشهر: غلامعلی کوهساری

101- مینودشت: سید نجیب حسینی

استان خراسان شمالی

102-شیروان: عزیزی

103-اسفراین: شجاعی

بجنورد:

-104شهریاری

105-صادقی

خراسان رضوی

106-گناباد: ذبیحی

استان کردستان

107-قروه: محمدشرف بیانی

استان همدان

108-نهاوند: سنایی

109-رزن: مفتح

استان هرمزگان

110-میناب,جاسک و رودان: میر خلیلی

استان سمنان

111-سمنان: طاهری

112-دامغان: سبحانی

استان فارس

113-شیراز: کریم زارع

114-آباده: محمود محمدی

115-مرودشت: عباس اورنگ

استان گیلان

116-آستارا: فرهاد دلق‌پوش

117-صومعه‌سرا: کاظم دلخوش

118-فومن: ناصر عاشوری

119-آستانه: یونس رنجکش

120-لنگرود: مهرداد با اوج لاهوتی

121-رودسر: کسرایی

122-انزلی: حسن خسته‌بند

123-رودبار: مرعشی

رشت:

124- رمضانعلی صادق‌زاده

125- حسن تامینی لیچایی

126 - محمدرضا ربانی کلشتری

127-تالش: بهمن محمدیاری



استان کرمانشاه

128-کرمانشاه: محمدرضا شعبانی

129-شهرکرد: باقری

130-پاوه: فتح اله حسینی

131- اسلام آباد غرب: فلیچر خانی

استان قم

132-علی لاریجانی

133- بنایی

134- آشتیانی

استان یزد

135-اردکان: محمدرضا تابش

136-طبس: محمدعلی عبدالله‌زاده

137-تفت: سیدحبیب حسینی‌پور

138-خاتم، مهریز، ابرکوه و بافق: سیدمحمود وزیری

خبرگان رهبری

139-خبرگان تهران: آیت الله محمد رضا مهدوی کنی

140-خبرگان قزوین: آیت الله محمدی تاکندی