انتقال تجارب حمایتی کمیته امداد به تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)در دیدار با نصر الله سلیم اف وزیر بهداشت و تندرستی اهالی جمهوری تاجیکستان با اشاره به مشترکات تاریخی دو ملت، گفت: روابط ما سابقه و پیوندهای تاریخی داشته و دارد و دیدار هیئت های گوناگون دو کشور قلب های ما را بیشتر به هم نزدیک می کند.

وی افزود: این نهاد خیریه پربرکت ، از نقطه صفر شروع کرد و امروز در همه مناطق ایران و حتی خارج از این کشور دفاتر فعال دارد.

وی لبنان ، افغانستان ، آذربایجان ، تاجیکستان و کومور را از کشورهایی نام برد که کمیته امداد در آنها دفتر دارد و به فعالیت گسترده در راه حمایت از خانواده های نیازمند می پردازد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ، تشکیل دفاتر کمیته امداد در شهرهای مختلف تاجیکستان را از اقدامات مهم این نهاد مردمی برای گسترش فعالیت و فراهم سازی زمینه همکاری با کشور دوست وهمزبان دانست و افزود: دفاتر کمیته امداد هم اکنون در شهرهای دوشنبه، کولاب، وحدت، نور آباد، خاروغ و قرغان تپه فعال است و این نهاد کماکان آمادگی دارد تا تجارب امداد و حمایتی خود را به کشور تاجیکستان انتقال دهد.

سلیم اف وزیر بهداشت و تندرستی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار ، توسعه روابط بین دو کشور را مهم خواند و گفت: استفاده از تجربه کمیته امداد امام خمینی (ره) بخصوص مسائل حمایتی و بهداشتی و درمان مورد نیاز تاجیکستان است.

وی تاکید کرد: فعالیت چند ساله کمیته امداد امام خمینی (ره) در تاجیکستان و خدمات انسان دوستانه این نهاد در روزهای سخت مردم تاجیکستان قابل تقدیر است.

وی افزود: ایجاد دفتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در تاجیکستان تاثیر زیادی در حرفه آموزی وخودکفایی مردم تاجیک داشته و کمکهای بهداشتی و درمانی این نهاد نیز می تواند بسیاری از مشکلات مردم نیازمند تاجیکستان را مرتفع کند.