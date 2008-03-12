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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۷

دو فیلم کوتاه ایرانی در دو جشنواره آسیایی

دو فیلم کوتاه "آستان" فرشید آذری و "من بر زمین سنگین شدم" طاهره حسن‌زاده در بخش مسابقه بین‌الملل دو جشنواره آسیایی به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد "آستان" در بخش مسابقه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم سنگاپور روی پرده می‌رود که روزهای 16 تا 26 فروردین 87 در این کشور برپا می‌شود.

"من بر زمین سنگین شدم" نیز در بخش مسابقه بین‌الملل دهمین جشنواره فیلم زنان سئول پذیرفته شده است. این جشنواره روزهای 22 تا 30 فروردین 87 در کره جنوبی برگزار می‌شود و 19 فیلمساز آسیایی برای کسب جایزه 10 هزار دلاری آن رقابت می‌کنند.

"آستان" و "من بر زمین سنگین شدم" هر دو به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده‌اند.

کد مطلب 653344

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