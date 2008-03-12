آغاز اجرای هشت طرح آبخیزداری در بورالان ماکو

به گزارش خبرنگار مهر درماکو، در آیین بهره برداری از این طرحها که صبح امروز با حضور مسئولان در منطقه بورالان برگزار شد رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ماکو گفت: این طرحها شامل هشت سد ملاتی است که با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب منابع طبیعی و تقویت سفره های زیرزمینی آب و ساماندهی دشت بورالان و تثبیت شنهای روان در این منطقه و روستای کندال شوط اجرا شده است.

وی اعتبارات هزینه شده برای اجرای این طرحها را بر روی هم چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال اعلام و عنوان کرد: اعتبارات این طرحها از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به شهرستان ماکو تأمین شده است.