ابراهیم کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری کرج اظهار داشت: 658 شعبه اخذ رای به منظور انتخابات دوره هشتم مجلس اسلامی و انتخابات میان دوره ای رهبری در سطح شهرستان کرج دایر می شود که مطابق با جمعیت مناطق مختلف شهرستان در مناطق دهگانه شهرداری کرج، شهرهای اقماری و بخش آسارا، مرکزی و اشتهار تقسیم شده است.

وی افزود: از مجموع شعب اخذ رای شهرستان کرج، 100 شعبه در مناطق دهگانه کرج، 14 شعبه بانوان در شهرهای اقماری، دو شعبه در بخش آسارا و شش شعبه در بخش اشتهارد دایر می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مناطق 5 و 6 شهرداری کرج با 17 شعبه اخذ رای ویژه بانوان بیشترین آمار شعب اخذ رای بانوان را به خود اختصاص داده است.

کردلو عنوان کرد: تمامی آدرس های شعب اخذ رای شهرستان کرج به صورت بروشور در اختیار کاندیداها قرار گرفته است.