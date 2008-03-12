  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

اسا خبر داد:

نقص فنی فضاپیمای ژول ورن برطرف شد

نقص فنی فضاپیمای ژول ورن برطرف شد

آژانس فضانوردی اروپا از برطرف شدن نقص فنی به وجود آمده در یکی از بخشهای سیستم پیش رانش کشتی باری فضایی اروپا موسوم به "ژول ورن" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسا اعلام کرد : پس از بررسیهای دقیق و اقدامات صورت گرفته، بخشی از سیستم پیش رانش فضاپیمای ژول ورن که پس از پرتاب به فضا دچار نقص فنی شده بود مجددا به مدار بازگشت.

اسا از برطرف شدن نقص فنی فضایپمای ژول ورن خبر داده است

این نقص فنی کوچک موجب از کار افتادن یکی از چهار سیستم تولید نیروی مورد نیاز ژول ورن شده بود.

کنترل کنندگان ماموریت ژول ورن در تولوز فرانسه روز گذشته (سه شنبه) با ارسال فرامین لازم به این فضاپیما، تمامی سیستمهای پیش رانش و جعبه کنترل الکترونیکی آن را در اختیار گرفتند.

پس از رفع این نقص، فضاپیما صعود به ایستگاه فضایی بین المللی از مداری در 260 کیلومتری زمین را آغاز کرد.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، پیش بینی می شود فضاپیمای ژول ورن سوم آوریل (چهاردهم فروردین ماه) در ایستگاه فضایی بین المللی پهلو بگیرید.

پیچیده ترین فضاپیمای ساخت اروپا که کاملا مستقل از آمریکا ساخته شده است حامل کمی کمتر از 5 تن آب، غذا، ذخیره اکسیژن، سوخت و سایر تجهیزات مورد نیاز خدمه ایستگاه فضایی بین المللی است.

کد مطلب 653350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها