سه نمایشگاه نوروزی در موزه هنرهای دینی برپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای دینی اعلام کرد سرور و شادمانی ملی و دینی نمایشگاهی گروهی شامل گزیده آثار خلق‌شده در کارگاه آفرینش هنری نقاشی به انتخاب فرح اصولی و حسین خسروجردی است که سال 1385 به همت نقاشان معاصر در دو بخش اساتید و دانشجویان برگزار شده بود.

در نمایشگاه سرور و شادمانی ملی و دینی آثاری از هنرمندانی چون ناصر آراسته، شهرام بابایی، حبیب توحیدی، آنه‌محمد تاتاری، خسرو خسروی، رزیتا شرف‌جهان و ... تا اول اردیبهشت‌ماه سال آینده در نمایشگاه ادواری موزه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مجموعه آثار اساتید خوشنویسی معاصر هم منتخب گنجینه موزه است که در آن 48 اثر از خوشنویسانی چون محمد احصایی، عبدالصمد صمدی، کیخسرو خروش، علی شیرازی، مجتبی ملکزاده، عباس اخوین، نصرالله افجه‌ای، جواد بختیاری و ... تا 22 اردیبهشت 87 در نمایشگاه هنرهای دینی موزه به نمایش گذاشته می‌شود.

در نمایشگاه گزیده آثار نقاشان معاصر نیز 60 اثر از نقاشان معاصر از جمله حسین قوللر آغاسی، عباس بلوکی‌فر، بهمن محصص، جواد حمیدی، محمدعلی ترقی‌جاه، فرح اصولی، حسین خسروجردی، علی وزیریان و ... با موضوع آزاد تا اول اردیبهشت 87 در نمایشگاه مفاخر هنر معاصر موزه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

علاقمندان برای بازدید از این سه نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت 9 تا 17 به موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند.