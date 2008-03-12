دیدار مجدد متکی و فیصل/ درخواست برای تحقیقات بین المللی درباره کشتار غزه

روزنامه القدس العربی چاپ لندن :

- تلفات آمریکا درعراق به 4 هزار کشته نزدیک می شود.

- تعیین سفیران جدید مصر در آمریکا، اسرائیل،انگلیس و عربستان

- استعفای فرمانده نیروهای نظامیان آمریکا درخاورمیانه به علت مخالفت با سیاستهای بوش درایران

الشرق الاوسط چاپ لندن:

- انتخابات ایران : مردم ایران به گرانی و نوروز مشغولند.

- ولیعهد عربستان محبوبیت خود را با سفر به قطر افزایش داد.

- یک منبع عراقی : مقتدی صدر درقم است.

الحیات چاپ لندن :

- مه گرفتگی علت اصلی حادثه برخورد خودروها در ابوظبی

- سوریه تصمیم گرفت هیچ مسئول بیگانه را به اجلاس سران عرب دعوت نکند.

- سوریه، لبنان را به صورت مناسبی به اجلاس سران عرب دعوت می کند.

السفیر چاپ بیروت :

- دیدار مجدد منوچهر متکی و سعود الفیصل در سنگال

- کنفرانس داکار، طرح عربی را تجزیه کرد: اول انتخابات، دوم دولت.

- دمشق هرگز احمدی نژاد و عبدالله گل را به اجلاس دعوت نخواهد کرد.

الاخبار چاپ بیروت :

- میانجیگری ایران منتظر نشست داکار است.

واشنگتن : سازمان اطلاعات وامنیت لبنان، مخالفان را کنترل می کند.

- اسرائیل : حزب الله آماده جنگ است.

- شیمون پرز، باغی از زیتون فلسطین را به سارکوزی هدیه داد.

الخلیج چاپ امارات :

- تظاهرات "جهان ضد جنگ" در لندن در سالروز حمله به عراق

- امارات خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی برای کشتار اسرائیل علیه ملت فلسطین شد.

