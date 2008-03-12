  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

عناوین رسانه های عربی/

دیدار مجدد متکی و فیصل/ درخواست برای تحقیقات بین المللی درباره کشتار غزه

دیدار مجدد متکی و فیصل/ درخواست برای تحقیقات بین المللی درباره کشتار غزه

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : رسانه های جهان عرب امروز در بررسی تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی، دیدار مجدد وزیران امور خارجه ایران و عربستان در سنگال و درخواست امارات برای تشکیل گروه تحقیق بین المللی درباره جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه را در صدر خبرهای خود قرار دادند.

روزنامه القدس العربی چاپ لندن :

 

- تلفات آمریکا درعراق به 4 هزار کشته نزدیک می شود.

 

- تعیین سفیران جدید مصر در آمریکا، اسرائیل،انگلیس و عربستان

 

- استعفای فرمانده نیروهای نظامیان آمریکا درخاورمیانه به علت مخالفت با سیاستهای بوش درایران

 

الشرق الاوسط چاپ لندن:

 

- انتخابات ایران : مردم ایران به گرانی و نوروز مشغولند.

 

- ولیعهد عربستان محبوبیت خود را با سفر به قطر افزایش داد.

 

- یک منبع عراقی : مقتدی صدر درقم است.

 

الحیات چاپ لندن :

 

- مه گرفتگی علت اصلی حادثه برخورد خودروها در ابوظبی

 

- سوریه تصمیم گرفت هیچ مسئول بیگانه را به اجلاس سران عرب دعوت نکند.

 

- سوریه، لبنان را به صورت مناسبی به اجلاس سران عرب دعوت می کند.

 

السفیر چاپ بیروت :

 

- دیدار مجدد منوچهر متکی و سعود الفیصل در سنگال

 

- کنفرانس داکار، طرح عربی را تجزیه کرد: اول انتخابات، دوم دولت.

 

- دمشق هرگز احمدی نژاد و عبدالله گل را به اجلاس دعوت نخواهد کرد.

 

الاخبار چاپ بیروت :

 

- میانجیگری ایران منتظر نشست داکار است.

 

واشنگتن : سازمان اطلاعات وامنیت لبنان، مخالفان را کنترل می کند.

 

- اسرائیل : حزب الله آماده جنگ است.

 

- شیمون پرز، باغی از زیتون فلسطین را به سارکوزی هدیه داد.

 

 

الخلیج چاپ امارات :

 

- تظاهرات "جهان ضد جنگ" در لندن در سالروز حمله به عراق

 

- امارات خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی برای کشتار اسرائیل علیه ملت فلسطین شد.

کد مطلب 653353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها