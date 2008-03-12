دیدار مجدد متکی و فیصل/ درخواست برای تحقیقات بین المللی درباره کشتار غزه

روزنامه القدس العربی چاپ لندن :
- تلفات آمریکا درعراق به 4 هزار کشته نزدیک می شود.
- تعیین سفیران جدید مصر در آمریکا، اسرائیل،انگلیس و عربستان
- استعفای فرمانده نیروهای نظامیان آمریکا درخاورمیانه به علت مخالفت با سیاستهای بوش درایران
الشرق الاوسط چاپ لندن:
- انتخابات ایران : مردم ایران به گرانی و نوروز مشغولند.
- ولیعهد عربستان محبوبیت خود را با سفر به قطر افزایش داد.
- یک منبع عراقی : مقتدی صدر درقم است.
الحیات چاپ لندن :
- مه گرفتگی علت اصلی حادثه برخورد خودروها در ابوظبی
- سوریه تصمیم گرفت هیچ مسئول بیگانه را به اجلاس سران عرب دعوت نکند.
- سوریه، لبنان را به صورت مناسبی به اجلاس سران عرب دعوت می کند.
السفیر چاپ بیروت :
- دیدار مجدد منوچهر متکی و سعود الفیصل در سنگال
- کنفرانس داکار، طرح عربی را تجزیه کرد: اول انتخابات، دوم دولت.
- دمشق هرگز احمدی نژاد و عبدالله گل را به اجلاس دعوت نخواهد کرد.
الاخبار چاپ بیروت :
- میانجیگری ایران منتظر نشست داکار است.
واشنگتن : سازمان اطلاعات وامنیت لبنان، مخالفان را کنترل می کند.
- اسرائیل : حزب الله آماده جنگ است.
- شیمون پرز، باغی از زیتون فلسطین را به سارکوزی هدیه داد.
الخلیج چاپ امارات :
- تظاهرات "جهان ضد جنگ" در لندن در سالروز حمله به عراق
- امارات خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی برای کشتار اسرائیل علیه ملت فلسطین شد.
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