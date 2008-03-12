همایش روز جهانی شعر ارتقای ادبی استان فارس را هم مدنظر دارد / حافظ شناس ایتالیایی در ایران

دکتر سعید زاهد - رئیس بنیاد فارس شناسی - در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این همایش گفت: ما قصد داریم ضمن گرامیداشت روز جهانی شعر در جهت ارتقای سطح ادبی استان فارس نیز کوشا باشیم. در این راستا تمام اهالی ادب شیراز برای شرکت در این همایش بسیج شده اند تا قابلیتهای ادبی خود را به معرض نمایش بگذارند.

وی افزود: در مراسم افتتاحیه نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز و استاندار فارس سخنرانی می کنند و سپس کاووس حسن لی دبیر علمی همایش ضمن معرفی پروفسور "درمه" ایتالیایی که ترجمه حافظ را بر عهده داشته، به توضیحاتی درباره زندگی علمی وی می پردازد.

زاهد درباره دلیل انتخاب "درمه" برای تجلیل در دومین همایش روز جهانی شعر گفت: سال گذشته "دو فوشه کور" - مترجم فرانسوی حافظ - را به اولین همایش روز جهانی شعر دعوت کردیم و امسال به فعالیتهای درمه درباره حافظ خواهیم پرداخت. همچنین قصد داریم طی سالهای آتی از دیگر مترجمان خارجی حافظ از کشورهای مختلف به ایران دعوت کنیم. پروفسور درمه در حال حاضر در ایران است و برای بازدید از دیدنی های اصفهان به این شهر رفته است.

وی اضافه کرد: برپایی شبهای شعر پیشکسوتان، جوانان شیرازی و شب شعر بومی سرایان و شعرای اهل سنت، برگزاری نمایشگاه های تجسمی در قالب تذهیب و خوشنویسی، انتشار تصحیح "اشتر نامه" دکتر کاووس حسن لی، یک کتاب تالیفی درباره سعدی نوشته دکتر صیادکوه و نیز مجموعه مقالات نخستین روز جهانی شعر با عنوان "غبار زدایی از مسیر تماشا" از دیگر برنامه های همایش است.

استادانی از دانشگاه های ایران برای ایراد سخنرانی درباره شعر و شاعران ایرانی در این همایش شرکت خواهند کرد.

دومین همایش روز جهانی شعر که 26 اسفند در تالار "صدرا و سینا" دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزارمی شود تا اول فروردین ادامه خواهد داشت. این همایش با همکاری انجمنهای ادبی شیراز، اداره کل ارشاد فارس، دانشگاه علوم پزشکی، قطب علمی ادبیات فارس، شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی شیراز برگزار می شود.