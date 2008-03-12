سفر غیرمنتظره وزیر دفاع انگلیس به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این وزارتخانه گفت که " دس براون" طی یک سفر از پیش اعلام نشده هم اکنون در جنوب عراق به سر می برد.

این سخنگو در پاسخ به سئوالی درباره گزارش بی بی سی مبنی بر اینکه براون سرگرم دیدار از بصره است، گفت:" وی فقط برای یک دیدار به آنجا رفته است."

وی از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد.

انگلیس که از حمله آمریکا به عراق حمایت کرده، سال گذشته سطح نیروهای خود را در این کشور کاهش داد و هم اکنون چهار و یکصد نفر از نظامیان انگلیسی در عراق به سر می برند که اکثر آنها در فرودگاه بصره مستقر هستند.

اخیرا روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد: با افزایش دو برابری هزینه های حضور نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان، تنشهای سیاسی دراین کشور بالا گرفته است.