تعویق مجدد برگزاری کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: مقرر بود درخواست تعدادی از نشریات دانشجویی برای دریافت مجوز پخش نشریات در دانشگاههای مختلف بررسی شود اما رسیدگی به این درخواست نشریات دانشجویی به جلسه آتی موکول شد.

مدیر خانه نشریات دانشجویی بررسی استفساریه های دانشجویی را از دیگر دستورات جلسه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی خواند و گفت: استفساریه های دانشجویی دارای موضوعات مختلفی است و نمی توان گفت که بر موضوع خاصی متمرکز است.

نادری در خصوص درخواست مکتوب جمعی از فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: این نامه به اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم رسیده و در معاونت فرهنگی بررسی می شود و معاون و مدیرکل امور فرهنگی بر روی آن دستور می دهد.